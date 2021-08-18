Комсомольчанка отстояла в суде подаренный ей дом

Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Но когда вас лишают собственных квадратных метров, поневоле задумаешься. И самое правильное решение - обратиться в суд. Что интересно, помогает.

Комсомольчанка отстояла свой дом в Ленинском районном суде, подав иск на городскую администрацию. Жилье свое она приобрела в собственность по договору дарения. Дом был трехквартирным, в последующем переоборудован прежним владельцем в «отдельно стоящий». Он пострадал во время паводка. Но хозяйке даже отказали в обследовании жилья, обосновав тем, что она владеет «самовольной постройкой». Хотя дом официально был включен в зону подтопления.

Что интересно, представитель ответчика городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в лице администрации на судебное заседание не явился, хотя о времени и месте рассмотрения дела был извещен в установленном законом порядке. В письменном отзыве представитель ответчика, действующая по доверенности, полагала исковые требования не подлежащими удовлетворению, указала, что земельный участок был «предоставлен в аренду, в настоящее время не оформлен, используется без законных на то оснований».

По сведениям Росреестра, по данному адресу «зарегистрировано три квартиры, сведения о зарегистрированных правах отсутствуют». А жилой дом, на который истец просит признать право собственности, «является самовольной постройкой. Право собственности на жилой дом не может быть признано за истцом ввиду того, что прав на земельный участок у заявителя нет». И просит в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, рассмотреть дело в отсутствие представителя администрации города.

Представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю в судебное заседание также не явился, представив заявление о рассмотрении дела в их отсутствие. А вот Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре во всем досконально разобрался. И встал на сторону натерпевшейся домовладелицы.

Заслушав пояснения истицы и изучив материалы дела, требования комсомольчанки о прекращении права долевой собственности и признании ее права собственности на жилой дом были признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению. Далее в решении суда следовали нормы законов. Не буду их перечислять, но женщина победила!

Окончательное решение: «Исковые требования удовлетворить… Признать право собственности на жилой дом… Право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию».

Отдайте мою квартиру!

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вернул дом законным владельцам. Так, спорное жилое помещение было приобретено истцами по договору купли-продажи, право собственности было оформлено за новой хозяйкой, по семейным обстоятельствам истцы переоформили дом на имя ее сестры. Однако фактически дом не выбывал из владения истцов, то есть новые хозяева «открыто, добросовестно и непрерывно владели и пользовались жилым домом как своим собственным».

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на основании договора купли-продажи жилье было приобретено в частном секторе. «В указанной квартире истцы проживают со своими несовершеннолетними детьми. Данные обстоятельства подтверждаются: договором купли-продажи, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, вступившим в законную силу решением Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре об установлении факта постоянного проживания истцов с детьми по указанному адресу».

Дом был приобретен истцами на денежные средства, полученные по кредитному договору, предусматривающему уплату высокого процента за пользование денежными средствами. Поэтому, являясь юридически неграмотными лицами, по совету риелтора, как пояснили истцы, с целью заключения кредитного договора, обеспеченного ипотекой жилого помещения с меньшим процентом, хозяйка заключила договор купли-продажи жилого помещения со своей родственницей. Та, по совету того же риелтора, заключила договор купли-продажи жилого помещения уже с другой родственницей истцов.

Не будем вдаваться в подробности, но исковые требования законным владельцам жилья Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре решил удовлетворить. Он принял решение «признать ничтожным договор купли-продажи квартиры по признакам мнимости сделки». А кроме того, «применить последствия ничтожной сделки и аннулировать запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права собственности… Татьяны Викторовны на квартиру… Признать ничтожным договор купли-продажи квартиры по признакам мнимости сделки».

«Признать за супругами право на получение мер социальной поддержки в виде предоставления выплаты на проведение капитального ремонта жилого помещения, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим в июле - августе 2019 г. на территории Хабаровского края».

Вадим Решетняк