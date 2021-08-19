Конференция педагогов пройдет в Хабаровском крае в онлайн-формате

С 25 по 27 августа в регионе состоится традиционная краевая августовская научно-практическая конференция педагогических работников «Воспитание как общенациональный приоритет: современные ответы на вызовы времени». Конференция пройдет в онлайн-формате, что позволит значительно расширить географию участников. К мероприятию присоединится более двух тысяч педагогических и руководящих работников Хабаровского края.

– Августовская конференция – это форум педагогической общественности, на котором задаются векторы развития образования в Хабаровском крае, определяются ключевые идеи на будущий учебный год. Также презентуются лучшие практики и инновации в образовательных организациях. Не остаются без внимания актуальные проблемы обучения и воспитания, проектируются пути их решения, – сообщили в министерстве образования и науки края.

По традиции конференция откроется пленарным заседанием, в котором планируется участие представителей краевого правительства, Законодательной думы. Также в числе приглашенных спикеров: заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства Просвещения РФ Наталья Кочеткова, директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко, и.о. директора Академии Минпросвещения Павел Кузьмин и другие.

В течение трех дней работы конференции участники смогут познакомиться с интерактивной выставкой, на которой будут собраны педагогические инструменты для организации воспитательной работы. Пройдут групповые практикумы и мастер-классы, посвященные внедрению в образовательный процесс программ воспитания.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте avgustovka-khv.ru до 22 августа включительно.



