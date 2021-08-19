Юрий Трутнев: Мы хотим сделать ДВ доступным для путешествий

Единая дальневосточная авиакомпания позволит к 2025 году удвоить количество пассажиров в регионе и расширить маршрутную сеть. Об этом сообщил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью одной из местных телекомпаний. Он отметил, что сейчас ведется доработка финансовой модели, в ближайшее время планируется определить объемы ежегодного финансирования.

– Мы хотим сделать Дальний Восток доступным для путешествий людей между территориями ДФО, для приезда жителей России из центральных регионов и наоборот. Также планируем практически полную реновацию флота единой дальневосточной авиакомпании, – рассказал Юрий Трутнев.

Что касается пополнения и обновления парка судов, то, по словам вице-премьера, эту работу планируется провести за счет выделения средств или механизма лизинга, в рамках которого правительство РФ может взять на себя выплату платежей.

Авиакомпания уже перешла на выполнение регулярных рейсов, открылись новые социально значимые маршруты, благодаря которым авиасообщением будут обеспечены многие населенные пункты Дальнего Востока.

В создание единой авиакомпании наравне с другими территориями ДФО включился и Хабаровский край. Для этого правительство региона приобрело 5% акций «Авроры», планируется консолидация авиационных активов. На сегодняшний день из 14 межрегиональных маршрутов в край десять уже открыты или будут запущены в ближайшее время.







