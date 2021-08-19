День государственного флага отметит Хабаровский край 22 августа

День государственного флага Российской Федерации отметит Хабаровский край вместе со всей страной 22 августа. Во многих муниципалитетах пройдут праздничные мероприятия, патриотические акции, концерты и флешмобы. Часть из них состоится в онлайн и телевизионном форматах. Самая разнообразная программа ждет жителей и гостей краевой столицы.

– День российского флага, несомненно, очень важное событие с точки зрения патриотического воспитания и формирования гражданственности у современной молодежи. Это хороший повод больше узнать о символах страны и ее истории. И в тех мероприятиях, которые ежегодно проводятся в крае 22 августа, юные жители региона всегда активно участвуют. Этот год не станет исключением, многие акции будут особенно интересны молодежи, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

В Хабаровске на Комсомольской площади в 18:00 молодежная группа военно-патриотического объединения «Поставец» в торжественной обстановке развернет флаг России. В кинотеатре «Совкино» с 11:00 до 14:00 пройдет показ фильма «На острие», всем желающим нанесут аквагрим с изображением российского триколора и предложат поучаствовать в квесте. Также горожан приглашают посетить фотодокументальную выставку «Флаг России: история и современность» в Государственном архиве края или выставку детских рисунков во Дворце Дружбы «Русь».

В этот день состоятся праздничные концерты в Советской Гавани и Охотске, развертывание флага в Вяземском, велопробег в Чегдомыне, флешмобы военно-патриотических объединений и Юнармии в селах Хабаровского района. Также в муниципальных образованиях пройдут выставки, викторины, информационные часы и акции, на площадях волонтеры будут раздавать ленточки, флажки и буклеты с информацией об истории государственного флага.

Кроме того, для всех жителей региона на краевом телеканале «6ТВ» покажут спецпроект, посвященный государственному празднику. В онлайн-формате 21 и 22 августа пройдут викторина в социальных сетях «Волонтеров Победы» и «Регионального центра патриотического воспитания», молодежная интеллектуальная игра «Движ» на YouTube-канале «Лица поколения», а также специальная выставка на сайте Хабаровского музея имени Н.И. Гродекова.

Напомним, День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа с 1994 года. Его главной целью является воспитание у нынешнего и будущих поколений россиян уважительного отношения к государственным символам страны.



