В Хабаровске приступили к расчистке площадки под строительство новой ТЭЦ-4

ТЭЦ заменит устаревшие теплоэлектростанции и даст в достаточном количестве электроэнергию городским кварталам и промышленным предприятиям. Объект будет смонтирован на территории ныне действующей ТЭЦ-1. Сейчас там идут подготовительные работы, строители сносят отдельные постройки. Проект новой ТЭЦ полностью готов и проходит ценовую экспертизу.

– Стоимость строительства ТЭЦ-4 составит около 50 млрд рублей. Станция будет работать на природном газе, старая использовала уголь. Проектируемая электрическая мощность парогазовой установки составит 328 МВт, тепловой – 1374 Гкал/час. Это позволит не только закрыть текущие потребности, но и создать резерв тепловой мощности. Бонусом станет улучшение экологической обстановки, ведь сжигание угля сопровождается значительными выбросами вредных веществ в атмосферу. После введения в эксплуатацию новой ТЭЦ также можно будет ликвидировать и рекультивировать золоотвал, который оказывает определенное негативное воздействие, – рассказал и.о. председателя комитета правительства края по развитию ТЭК Алексей Морозов.

Строительство ТЭЦ-4 осуществит ПАО «Русгидро», запустившее новую ТЭЦ в Советской Гавани. Реализовать этот масштабный проект планируется до 2025 года. Сейчас хабаровская ТЭЦ-1, построенная еще в 1954 году, обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей Индустриального и частично Центрального районов города. Ее максимальная годовая нагрузка – 317 МВт, тепловая нагрузка в часы максимума – 855 Гкал/час. Фактический износ котлов достигает 88%, турбин – до 99%. Из девяти турбоагрегатов два уже выведены из строя. К 2025 году, по прогнозам, ресурс выработают еще четыре турбины. Ожидается, что к этому времени будет запущена в эксплуатацию ТЭЦ-4.

Для Хабаровска строительство новой ТЭЦ – стратегически важный инвестиционный проект. Поэтому в правительстве региона он находится на особом контроле. В феврале врио губернатора края Михаил Дегтярев в очередной раз встречался с руководством энергохолдинга ПАО «Русгидро», обсуждал строительство и ТЭЦ-4 и других объектов. Сейчас компания также строит котельную в поселке Майский в Советско-Гаванском районе.