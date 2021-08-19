В Комсомольске-на-Амуре лифт повредил квартиру

Подъемное устройство стало настоящим вредителем для жителя Комсомольска-на-Амуре. И Центральный районный суд Города юности принял его сторону. Он подтвердил, что лифт стал причиной повреждения… квартиры.

В судебном заседании было установлено, что «выполнение ООО УК «Амурлифт-ДВ» обязанностей по организации оказания услуг населению по содержанию общего имущества многоквартирного дома стоит в причинной связи с наступившими последствиями, причинением имущественного вреда мужчине, поскольку ответчик несвоевременно и не должным образом исполнял обязанности по содержанию и ремонту общего имущества.

Вследствие этого в квартире потерпевшего из-за промерзания межпанельных швов и испарений из подвального помещения образовалось и распространилось плесневое поражение стен, потолка и пола. Одна из вероятных причин образования плесени в квартире истца подтверждается заключением документальной товароведческой экспертизы и не опровергнута ответчиком.

Эксперт Хабаровской лаборатории судебной экспертизы сделал заключение о стоимости восстановительного ремонта помещений квартиры. Суд признал исковые требования о взыскании убытков в сумме 10750 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению. Также было принято решение взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Амурлифт-ДВ» в пользу истца стоимость восстановительного ремонта в квартире и компенсацию морального вреда в сумме 7000 руб. Кроме того, лифтовому хозяйству наложили штраф 8875 рублей, а в доход бюджета потребовали оплатить государственную пошлину - 730 рублей.

Вадим Решетняк