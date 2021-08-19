На 316 больных коронавирусом стало больше в Хабаровском крае

316 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 328 человек. При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 197

Комсомольск – 21

Хабаровский район – 22

Ванинский район – 5

Вяземский район – 36

Нанайский район – 13

Имени Лазо район – 4

Имени Полины Осипенко район – 1

Аяно-Майский район – 13

Солнечный район – 3

Амурский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1849 коек. Свободно 482. На лечении находится 20 тяжелых пациентов, 14 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 293 282 жителя края, полностью завершили вакцинацию 239 369 человека.

Всего на лечении находится 5 567 человек. В том числе 1367 стационарно, 4 200 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 140 случаев COVID-19. 64 907 человек выздоровело.



