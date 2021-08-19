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На 316 больных коронавирусом стало больше в Хабаровском крае
316 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 328 человек. При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 197
Комсомольск – 21
Хабаровский район – 22
Ванинский район – 5
Вяземский район – 36
Нанайский район – 13
Имени Лазо район – 4
Имени Полины Осипенко район – 1
Аяно-Майский район – 13
Солнечный район – 3
Амурский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1849 коек. Свободно 482. На лечении находится 20 тяжелых пациентов, 14 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 293 282 жителя края, полностью завершили вакцинацию 239 369 человека.
Всего на лечении находится 5 567 человек. В том числе 1367 стационарно, 4 200 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 140 случаев COVID-19. 64 907 человек выздоровело.