В Хабаровском театре кукол готовят «двухсерийный» спектакль

Магия кукол в их бессловесности, в их ведомости, даже податливости. «Ну-ка, сыграй нами, ну пожалуйста!» - слышится тонкий, порой препротивнейший голосок. Начинаешь вестись, цацкаться с куколкой, глядишь, а уже она говорит твоим голосом и совсем не то, что ты хочешь сказать. «Фу! - крикнут пацаны, которые и в шестьдесят лет остаются пацанами. - Это все девочкины штучки-дрючки, куколки-пуколки! Наши машинки во сто крат лучше!». А суть одна - двуногая или четырехколесная, все одна чертовщина-вудувщина.

И что самое главное, порой куклы нам говорят то, на что живые существа даже намекнуть бояться. Что с кукол возьмешь! В этом их и сила - в искренности, в правде. Они медово-зефирными не бывают. Хотя бы за этим нужно ходить в театр кукол - за правдой и искренностью, которые в наше лживое время порой кажутся просто беснованием.

Взрослая сказка для детей

В этом спектакле, поставленном лауреатом национальной премии «Золотая маска» Натальей Пахомовой, есть что-то шварцевское. Этот сказочник, как настоящий кулинар, привычные сюжеты сдабривал пряностями настоящности, отчего сказки с классическими сюжетами становились чуть грустными, все как в жизни.

В сказке Натальи Пахомовой если встречаются сказочности, то странные. Например, кукушка. С одной стороны, это символ злого рока, с другой - эта птица добрая, она предупреждает о несчастье. Когда у главных героев пропадает папа, мама никак не может проснуться, и тут появляется кукушка. Если Баба-яга в аналогичных случаях или пытается съесть главных героев, или дарит что-нибудь волшебное (как правило, добрым молодцам, потому что женщина одинокая и не может даже при своем злобном характере устоять перед мужской статью), чаще всего это клубок, в пахомовском случае кукушка дарит кубик Рубика.

С этого начинается путешествие детей в мир взрослых в поисках потерянного папы.

Собственно, планируется двухсерийный спектакль. Первая часть будет показана хабаровчанам 25 сентября. Хабаровский театр кукол откроет этим спектаклем новый сезон. Стоит подчеркнуть, что постановку нужно смотреть и взрослым, и детям вместе. Спектакль - своего рода лекарство, которое поможет детям понять своих пап и мам, а взрослым - своих детей.

Режиссер

- «Кубик-Рубик» - пьеса моя, а точнее, их две, - рассказала Наталья Пахомова, режиссер постановки. - Мы с режиссером Юрием Уткиным и с бывшим директором Хабаровского театра кукол Еленой Сапрыкиной придумали такой проект. Нам хотелось рассмотреть типичные взаимоотношения в современных семьях. В основе взгляд детей на проблемы родителей, которые кажутся незначительными. Дети не понимают отсутствие внимания: почему родители в современном мире постоянно заняты и не могут им уделять время? Почему нет возможности как-то собираться и всей семьей куда-то выехать? Второй спектакль предполагается в этих же декорациях. Но в этом спектакле будут исчезать дети. Родители отправятся в мир трудностей, с которыми сталкивается современный ребенок.

Долго мы готовились совместно с художником Натальей Павлишиной, долго думали, какие же это, собственно, проблемы у взрослых и у детей сейчас, как все это подогнать под морфологию волшебной сказки – Злая Королева, Змей Горыныч. Как-то так, совместными усилиями, совместными корректировками мы всего этого добились.

- Злая Королева - ипотека, Змей Горыныч - банковские кредиты и вместо волшебного клубка ниток - кубик Рубика.

- Мне кажется, что сейчас у нас сама жизнь очень структурированная. Мы загнаны в какое-то пространство, из которого нет выхода. Эти трансформации мы решили сделать в виде кубика Рубика. Это что-то типа семейной терапии, когда тебе нужно сложить семейные взаимоотношения как головоломку, чтобы разобраться.

Мы разговаривали со всеми, кто работает в спектакле, - и с Натальей Павлишиной, и с Юрием Уткиным, и с артистами, и с директором театра. Действительно, мы так себя ведем по отношению к нашим детям. Они у нас брошены. Мы все время для их же блага работаем. За этим мы теряем что-то важное, что-то главное. Мы теряем общение. Мы не замечаем, как дети вырастают. В этой погоне за материальным благополучием уходит что-то человечное, что-то очень важное: теплота, взаимопонимание, способность остановиться и побыть друг с другом. Может быть, не гнаться за какими-то благами, а все-таки понять, что человек - это не про это. Человек - это про душу, человек - это про взаимопонимание.

- А может, дело не в детях? Может быть, мы работаем для себя, любимых? Ну нет сегодня рядом папы с мамой, свято место пусто не бывает, появляется улица. Не одно поколение жизни там училось.

- У меня двое детей - 14 и 9 лет. Они сейчас с бабушкой.

- Раньше в 14 лет замуж выдавали. В этом возрасте уже про все взрослое знают.

- Ну, это раньше! Сейчас другое время. Я думаю, что дети - не дураки. Они много понимают и наше отсутствие, наверное, оправдывают. Их взросление происходит без нашего должного участия. Например, мои дети растут с моим финансовым участием, так, чтобы в спортивную школу ходили, соревнование у одного, у второго. Сегодня все платно. Растить ребенка дорого. В него нужно постоянно вкладывать деньги, и дети это понимают. После месяца отсутствия я понимаю, что пронеслось много времени и для детей, и для меня. То, что сформировалось в ребенке, я уже не могу исправить. Это прошло без моего участия, без моего внимания. Это тема меня волнует в последнее время.

- Получилось, что в спектакле заложена личная история?

- Не только моя. Тут таких много оказалось мамочек-кукушек. Это же не просто так в спектакле. Она и время, и смерть. Кстати, птица не откладывает сразу много яиц. Она может отложить только одно. А через два дня другое, и так далее. Мать-кукушка - это про нас всех, про современных самостоятельных женщин.

Юрий Вязанкин

В Хабаровском театре кукол Наталья Пахомова поставила «Почтарскую сказку» и «Сказку о потерянном времени».

Юрий Уткин, который поставит весной 2022 года вторую «серию» «Кубика-Рубика», знаком горожанам по таким работам в театре, как «Бобрик», «Терешечка», «Сказка о рыбаке и рыбке».