Как казаки позвали ветеранов в Беловодье

Устроили людям настоящий праздник

Не хлебом-солью, а сладкими пирогами и медом с березовым соком встретили своих гостей в православной деревне Беловодье под Хабаровском амурские казаки. Несколько дней они привозили сюда народ из городских домов ветеранов. Люди были очень довольны и, можно сказать, даже… помолодели. Особенно, когда взялись за оружие.

Но перво-наперво гостей пригласили в пещерный храм преподобных отцов Киево-Печерских Архиерейского подворья, который также находится на территории Беловодья. Интересно, что его «катакомбы» и алтарная часть имеют форму креста и четко обращены на восток. Когда-то здесь был запасной командный пункт, который, поговаривают, строил известный всем герой генерал Карбышев. Нас встретил староста подворья, который попросил называть его Алексеем Алексеевичем. Он не стал читать проповеди, наоборот, даже сказал, что не так уж важно выучить наизусть молитвы. Самое главное - это вера. И привел в пример Романа, который возил людей еще в муниципальной «восьмерке».

Тот был истинно верующим человеком. Даже в автобусе у него были иконы и лампадка. Кому-то из пассажиров это не понравилось. После нескольких жалоб начальник посоветовал Роману убрать его «хозяйство». Тот наотрез отказался, вплоть до увольнения. Что интересно, начальник слег в больницу. Но когда позвонил и сказал, чтобы Романа оставили в покое, хворь как рукой сняло. А иконы в автобусе стали… мироточить.

Когда тетка Романа, известная безбожница, собралась помирать, он привел к ней в больницу священника. Попросил совершить обряд крещения. Тот поначалу отказывался, поскольку женщина была без сознания. Но когда, наконец, поддался уговорам, тетка вдруг открыла глаза. И еще три года потом прожила.

А Роман, с разрешения начальства, возил на автобусе людей на службы в Беловодье. И таких житейских, но трогательных историй у Алексея Алексеевича было великое множество. Даже не хотелось уходить.

С просветленными лицами мы - я оказался в компании ветеранов из поселка Горького - сели в свой автобус. Здесь же, в живописном месте предгорья Хехцира, местные жители с казаками Амурского казачьего войска заложили еще один храм. Нам показали еще недостроенную церковь Святой Новомученицы Екатерины Арской, которая поднимется на 27 метров.

- История освоения Дальнего Востока - это прежде всего история открытий, самоотверженного подвижнического труда и славных дел русских землепроходцев, мужества и отваги русского народа. Со времен интенсивного освоения новых просторов на востоке России исключительное значение приобретали легенды о далеких землях. Одной из наиболее притягательных для русского крестьянства была легенда о Беловодье - стране древнего благочестия. Для нас же поиск своего Беловодья - это прежде всего путь к Богу. Именно поэтому проект «Беловодье» начинается со строительства храма, - рассказал директор некоммерческого партнерства крестьянских хозяйств «Беловодье» Олег Казаков.

Возведение церкви затянулось на несколько лет из-за недостатка финансирования и рабочих рук. Но тут за дело взялись казаки, которые нашли и деньги, и руки.

- Каждый человек должен оставить свой след на Земле, а вот без духовности этот след и не след вовсе. Только духовно человек может участвовать в созидании. И не обязательно храма. В нашем случае это храм. Когда я увидел начавшие чернеть бревна, мне реально стало нехорошо: как можно бросить строительство, неужели у нас нет людей, способных продолжить святое дело? Переговорил с единомышленниками, казаками-амурцами, историческими последователям казаков-первопроходцев, и дело сдвинулось. И не самым главным оказались деньги. Главное, что казакам это по нраву, ведь в храм с каждым бревном ложится частичка их души, - рассказал почетный атаман Амурского казачьего войска Владимир Крюков.

По его словам, издавна казаки считались «воинами Христовыми» и защитниками веры Православной. При освоении Дальнего Востока эти воины-земледельцы, прежде чем ставить капитальное жилье, ставили церковь, содержали церковно-приходские школы на деньги казачьего общества. И это способствовало консолидации общества, обучению казачьей молодежи. О грамотности амурских казаков писали еще исследователь Арсеньев, лейтенант Бошняк, адмирал Невельской…

А потом ветеранов позвали в хоровод, дали подержать в руках оружие, нашлись и желающие пострелять. И, наконец, накормили вкуснейшей гречневой кашей. Готовится примерно как плов. Только вместо риса - греча.

Вадим Решетняк

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