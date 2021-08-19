Благодаря субсидиям стоимость проезда на электричках в Хабаровском крае не повысится





В Хабаровском крае продолжается развитие системы пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Благодаря новому электропоезду, вышедшему в свой первый рейс в июле, пассажиропоток уже вырос и к концу года, по оценкам краевого минтранса, составит более полумиллиона человек. Это на 40 тысяч больше прошлогоднего показателя. При этом чтобы не допустить роста тарифов на пригородном железнодорожном сообщении, по решению главы региона Михаила Дегтярева из бюджета края дополнительно выделено 25,89 млн рублей.

– Пригородные железнодорожные перевозки – это социально значимые маршруты. Субсидии необходимы, чтобы снизить стоимость билетов для пассажиров. С учетом дополнительных средств их общая сумма в этом году составит 102,41 млн рублей. Это позволит сохранить тариф для населения на уровне 26,5 рублей за каждые 10 километров пути, увеличив пассажиропоток. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было выделено 94,48 млн рублей, за счет которых перевезено 491,5 тысяч пассажиров, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Сегодня на территории региона пригородные железнодорожные перевозки осуществляются по пяти маршрутам. Среди них три круглогодичных – от станции Хабаровск-1 до станций Волочаевка-1, Вяземская и Хор. В летний период дополнительно вводятся электропоезда до станций Николаевка и Кругликово. Новый состав курсирует по действующим маршрутам в западном направлении от Хабаровска до Николаевки и Волочаевки, в восточном направлении по выходным дням до Кругликово и раз в три дня до Вяземской. С момента ввода в эксплуатацию им перевезено свыше 16 тысяч пассажиров.

– По пригородным пассажирским перевозкам за 7 месяцев работы мы наблюдаем прирост как к уровню пандемийного 2020 года на 38%, так и по отношению к 2019 году – на 7%. Совместная работа с правительством региона позволила нам не только обновить подвижной состав, но и сохранить тарифы, которые сегодня ниже, чем в соседних регионах. Например, в ЕАО каждые 10 километров пути обходятся населению в 28 рублей, а жителям Амурской области – в 95 рублей, – сообщил начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ДВЖД Сергей Фомичев.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Романа Мирошина, краевые власти совместно с ОАО «РЖД» продолжат реализацию проектов по пригородным перевозкам железнодорожным транспортом. В регионе всего шесть пригородных электропоездов, включая новый. В планах дальнейшее обновление подвижного состава, соответствующее поручение дал глава региона. По его решению в следующем году также будет увеличена субсидия на эти цели.



