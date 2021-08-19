В школах Хабаровского края к учебному году обновляют крыши

В рамках подготовки к новому учебному году в школах Хабаровского края обновят крыши. Такую задачу администрациям учебных заведений поставили власти региона, на ее выполнение в 2021 году было направлено 120 млн рублей. 70 из них привлечены из краевого бюджета по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева.

В этом году финансовая поддержка из региональной казны в размере 84,2 млн рублей оказана школам и детским садам Нанайского, Комсомольского, Николаевского, Вяземского, Амурского и Ульчского районов.

К примеру, в Нижнехалбинской школе Комсомольского района капитальный ремонт кровли начали еще в марте, а завершить планируют к 25 августа. Рабочие уже заменили шифер на металлочерепицу. Также на стадионе появись тренажеры для воркаута, закупленные на грантовые средства. Кроме того, в прошлом году был благоустроен школьный двор: выложена брусчатка, установлены скамейки.

В школе №1 села Троицкое Нанайского района ведутся работы по демонтажу старого шифера, замене изношенных элементов, обустройству обрешетки и гидроизоляции. Подрядчиком ожидается поставка кровельного покрытия в соответствии с проектом. Также в Нанайском районе начали планирование работ на следующий учебный год – подготовили проектную документацию на капитальные ремонты кровель школы села Лидога и начальной школы №3 села Троицкое.

– Поддержка образовательных учреждений оказывается двумя способами. Первый – это предоставление субсидий из краевого бюджета по результатам конкурсного отбора, где предполагается софинансирование из местного бюджета в размере 30%. Второй – финансовая помощь из краевого бюджета при возникновении острой потребности, – отметила заместитель министра министерства образования и науки края Юлия Зотова.

Она также добавила, что помимо муниципальных образовательных учреждений в этом году были выделены средства и на краевые организации. В их числе Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности, Хабаровский промышленно-экономический техникум, Хабаровский дорожно-строительный техникум, школа-интернат №9 и детский дом №10. На эти цели направлено 36,6 млн рублей.



