«Хабавиа» увеличит количество рейсов в Хабаровском крае

Компания «Хабаровские авиалинии» увеличит частоту рейсов в отдаленные районы края в следующем году. В этом году количество полетов в Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи и Чегдомын возросло более чем на 100 рейсов по сравнению с первоначальным планом перевозок. Об этом сообщили накануне участники заседания рабочей группы Народного совета при губернаторе края «Жилье, городская среда, экология, безопасные и качественные дороги». Темой заседания стало развитие системы транспортного сообщения в регионе в рамках «народной программы». Участие в этой встрече также приняли члены общественного совета при краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

– Ежегодно количество маршрутов увеличивается, парк воздушных судов пополняется. Так, по итогам семи месяцев 2021 года мы выполнили 656 рейсов, перевезли 23 тысячи пассажиров, 150 тонн почты и груза, 390 тонн багажа. По поручению главы региона выделены субсидии из краевого бюджета для осуществления перелетов в отдаленные районы края, есть планы увеличить их частоту в следующем году. Эти мероприятия уже заложены в программу развития региона, составленную с учетом предложений граждан, – сообщил генеральный директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Фраймович.

Участники Народного совета высоко оценили социальную значимость подобных мероприятий для улучшения транспортного сообщения в регионе. Также они обсудили проекты в сфере пригородных железнодорожных перевозок. По информации профильного ведомства, в этом направлении сегодня приоритетно обновление подвижного состава для безопасности и комфорта пассажиров, а также увеличение субсидий для сдерживания тарифов. Эти мероприятия позволят сохранить доступные цены на билеты, увеличив пассажиропоток.

– Сегодня власти края активно работают над тем, чтобы обновить парк поездов, как на пригородном сообщении, так и на дальнем следовании. Важность запуска нового электропоезда в Хабаровске, который был приобретен по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева, трудно переоценить. С момента ввода в эксплуатацию состав перевез более 16 тысяч пассажиров. В планах организовать курсирование фирменного пассажирского поезда «Ласточка» по маршруту «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре» после электрификации железнодорожного пути, – отметил начальник управления организации перевозок минтранса края Владимир Березовский.

Напомним, что Народный совет – принципиально новая площадка, созданная по инициативе врио Губернатора Михаила Дегтярева для выработки управленческих решений по социально-экономическому развитию региона при непосредственном участии жителей. В июле и августе 2021 года в Хабаровске уже прошли заседания рабочих групп Народного совета «Здравоохранение и демография», «Образование, культура и спорт», «Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости», а также «Политика и право». Участники совета продолжают дорабатывать «Народную программу развития края».



