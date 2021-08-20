Выездные формы вакцинации все активнее применяются в Хабаровском крае

Так, получить прививку против COVID-19 можно как в поликлиниках региона, так и в 14 мобильных пунктах региона, а также у выездных бригад. Сейчас в регионе работают сразу 199 мобильных групп медиков.

По сообщению министерства здравоохранения, если на предприятии единовременно готовы получить иммунитет к коронавирусной инфекции более 20 человек, можно обратиться в поликлинику, на территории которой расположена организация для выезда мобильной бригады.

Мобильные бригады используют для вакцинации «Спутник V» и «Спутник Лайт». До прививки медики проводят осмотр пациента, определяют уровень кислорода в крови, измеряют пульс и артериальное давление. После прививки за пациентом будут наблюдать не менее получаса – на случай развития непредвиденных осложнений. Подобных реакций после вакцинации обычно не происходит.

- Сегодня порядка 50 сотрудников предприятия «Уралуголь» получили прививку «Спутник Лайт». Активно обращались в наш медпункт и ждали эту вакцину. Всего в нашей компании трудится более 2000 человек, практически половина уже получили иммунитет к COVID- 19. Мы понимаем важность создания коллективного иммунитета, особенно на крупных предприятиях. Все ездят на общественном транспорте, вечером возвращаемся домой. От нас зависит здоровье и наших близких, поэтому люди решают вакцинироваться, - рассказала санитарный фельдшер здравпункта АО «Ургалуголь» Ольга Горбунова.

Сегодня в Хабаровске в Краевом театре драмы вторым компонентом привилось 65 сотрудников учреждений культуры. В Хабаровском музыкальном театре получили иммунитет к COVID-19 "Спутником Лайт" еще 50 человек. В выходные дни в некоторых районах откроются дополнительные мобильные пункты. Например, в Амурском районе пройдет акция «Вакцинация выходного дня». Она будет проходить каждую субботу с 10.00 до 13.00 часов.

Ежедневно в регионе вакцинируется около 3000 человек. Четверть из этого числа проходит вакцинацию именно с помощью мобильных бригад. Всего в Хабаровском крае прививку против коронавирусной инфекции получили 296 227 человек. Полный курс вакцинации прошли 244 229 человек.