В Хабаровском крае впервые пройдет международный турнир по керлингу

В этом году Хабаровский край впервые примет международный турнир по керлингу – WCT Pacific Cup – 2021. Соревнования пройдут с 30 августа по 1 сентября в спортивном комплексе «Амур» в краевой столице. Организаторами выступают правительство Хабаровского края и Федерация керлинга России при поддержке Министерства спорта РФ. Предстоящие состязания являются этапом мирового тура по керлингу World Curling Tour.

– Турнир пройдет среди смешанных пар. Это дисциплина керлинга, в которой команды состоят из одного мужчины и одной женщины. Мировой тур по керлингу проводится с 1992 года, однако соревнования в микст-даблс появились только в последние несколько лет. С 2015 года они входят в программу Олимпийских игр, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Участниками соревнований в Хабаровске станут сборные Польши, Латвии, Венгрии, Казахстана и России. Россию на турнире представят сразу три сборные команды страны: призеры чемпионата мира Александр Еремин с Анастасией Москалевой и Анна Сидорова в паре с Алексеем Тимофеевым, а также лидеры рейтинга World curling tour 2020 Михаил Васьков и Анна Самойлик.

В рамках этапа мирового тура состоится детский кубок Pacific Junior Cup. Он пройдет уже на следующей неделе 28 и 29 августа. Участниками станут юные керлингисты из Владивостока, Хабаровска и Иркутска. После соревнований сборная России по керлингу проведет специальные мастер-классы для начинающих спортсменов.

Как уточнили в минспорте края, соревнования по керлингу проводятся в Хабаровске, чтобы показать жителям края эту олимпийскую дисциплину. В прошлом году при краевой спортивной школе «Амур» открыто отделение керлинга, в котором уже занимаются 60 детей. В планах продолжить развитие этого вида спорта в регионе.

– Я очень рад, что руководство региона поддержало нашу идею провести международный турнир в Хабаровском крае. Керлинг в Хабаровске недавно, но развивается стремительно. А эти соревнования привлекут еще больше юных спортсменов, когда они увидят на льду настоящий накал спортивных страстей от профессионалов высокого класса. Уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне, а зрители получат настоящее удовольствие от игры ведущих спортсменов мира, – отметил президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев.



