Ремонт дорог по нацпроекту в Хабаровском крае идет опережающими темпами

Всего в этом году в городе приведут в нормативное состояние 83 объекта протяженностью свыше 59 км. На это выделено 1,4 млрд рублей. Сегодня работы продолжаются на 28 улицах, на 34 ремонты уже завершены, на остальные объекты подрядчики зайдут в ближайшее время.

Качество ремонтов проверили министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин и представители администрации Хабаровска.

– В этом году работы в городе проводятся с опережением графика и на высоком уровне. Очень хорошо, что поддерживаются темпы, которые мы обсуждали в начале года. Это даст нам возможность сохранить уровень финансирования на следующий год и в ближайшее время привести практически все дороги города в порядок. По поручению главы региона Михаила Дегтярева до 1 сентября должны быть завершены работы около социально значимых объектов – школ, больниц. Судя по заданным темпам, с этим мы справимся, – отметил Роман Мирошин.

На улицах Истомина и Немировича-Данченко работы уже завершились. На этих участках была отремонтирована проезжая часть, установлены новые светофоры, знаки повышенной яркости, а также нанесена износостойкая разметка с применением жидкого пластика.

– Технические характеристики у пластика намного лучше, чем у обычной разметки. И, как показала практика, он гораздо устойчивее к износу и эксплуатируется не менее года. Кроме того, такая разметка обладает лучшими светоотражающими свойствами, – сообщили в администрации города.

По мнению министра, со следующего года износостойкую пластиковую разметку необходимо применять повсеместно, как минимум, на всех объектах безопасности – пешеходных переходах и перекрестках. Это позволит экономить деньги, так как служит она дольше, и обновлять ее придется реже.

– Дорожники хорошо делают работу. Вообще улучшилось многое – и Набережная красивая стала, и улицы. Вот, и Истомина привели в порядок: спуски к тротуарам по улице сделали. Красиво, очень красиво делают. Видно, что глава региона старается не для интересов и выгоды, а для хабаровчан и жителей края, – поделился мнением житель Хабаровска, участник контрольного осмотра отремонтированной улицы Истомина Александр Фоменко.

Завершили объезд проверкой участка на улице Авроры, где сейчас дорожники укладывают асфальт. Нарушений комиссия не нашла.

– С опережающими темпами работы ведутся не только в Хабаровске, но и по всему региону. Думаю, процентов на 30 идем быстрее плана. Многие дороги сдаются заранее, это радует. Остальные объекты у нас в графике. При этом мы уделяем особое внимание качеству: контролируем его на всех этапах, проводим объезды, – подвел итог Роман Мирошин.

Напомним, в целом в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Хабаровского края запланирован ремонт 144 объектов дорожного хозяйства протяженностью более 133 км. Работы ведутся на 63 объектах, на 57 уже завершены. На реализацию проекта регион получил 2,6 млрд рублей. Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ краю дополнительно направлено 800 млн рублей. Эти средства распределены на ремонт региональных дорог (650 млн) и дорог местного значения (150 млн).



