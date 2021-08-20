Восемь молодых педагогов приехали работать в школы Комсомольского района

В новом учебном году 8 молодых педагогов, выпускников Амурского гуманитарно-педагогического университета будут трудиться в сельских школах Комсомольского района. В рамках традиционной августовской конференции руководителей образовательных учреждений глава района Александр Коломыцев провел прием молодых специалистов, которые уже через несколько дней приступят к работе.

Преподаватели английского языка, физкультуры и географии, учитель начальных классов, а также педагог дополнительного образования и воспитатель с 1 сентября начнут свой профессиональный путь в школах сел Хурба и Большая Картель, поселке Гурское и Галичный, спортивном центре и детском саду поселка Снежный.

– Благодаря поддержке правительства Хабаровского края стали заметны положительные изменения в учреждениях образования района – проводятся текущие и капитальные ремонты, открываются центры образования «Точки роста» в рамках федерального проекта «Образование». Делается все возможное, чтобы педагоги работали в комфортных условиях, а ученики получали знания в безопасной и доброжелательной атмосфере, – отметил в напутственном слове Александр Коломыцев.

В Хабаровском крае в новом учебном году впервые приступят к работе около 380 молодых педагогов. Из них примерно 150 человек начнут преподавать в селах, в том числе расположенных в отдаленных территориях края. Молодые специалисты получают единовременное пособие, которое составляет восемь окладов. Также педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, установлен повышающий коэффициент в размере 25%, и производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии.



