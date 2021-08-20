Хабаровские кинематографисты сняли фильм о ставших врагами братьях-солдатах

Как-то один знакомый сказал мне, что количество семей, члены которых воевали друг против друга во время Гражданской войны, «не превышает всего лишь десяти процентов». Другому моему визави, молодому члену КПРФ, принадлежит такая цитата: «Вранье, что Сталин расстрелял десятки миллионов людей. По всем имеющимся источникам, было расстреляно всего лишь около шестисот тысяч человек».

Ключевое словосочетание здесь - ВСЕГО ЛИШЬ. Смерти, инвалидности, сломанные судьбы в архивах и анналах предстают перед ними скучной статистикой. На бумаге - шестьсот тысяч убитых. На деле - вырезать полностью наш Хабаровск со всем населением, включая стариков и детей. Как такое сравнение?

А те «всего лишь десять процентов» - тысячи или даже десятки тысяч разваленных семей, целое море ненависти и целый океан слез.

Никто не может быть таким безумным…

Затронуть тему противоречивой и кровопролитной Гражданской войны решили ребята из хабаровской кинокомпании Joker Interteiment. Недавно они закончили монтаж короткометражки «Отречение».

«Выбирая тему для любой из наших работ, мы в первую очередь всегда хотим высказаться о том, что для нас важно и, конечно же, быть услышанными, - рассказывает режиссер ленты Дмитрий Годяев. - Гражданская война 1917-1922 годов - один из самых ужасающих фрагментов истории нашей Родины. Она окутана страхом, предательством, надеждами... Историки до сих пор тщетно пытаются подсчитать хотя бы приблизительное количество погибших в этой кровавой, братоубийственной бойне. Мне кажется, тема Гражданской войны необъятна и неиссякаема».

Метаморфоза и противоречие. Наверное, эти два аспекта наиболее притягательны для человека искусства.

Скромный герой войны Майкл Корлеоне, не желающий участвовать в делах своей мафиозной семьи, постепенно превращается в циничного и расчетливого дона, переплюнувшего по жестокости многих отморозков эпика «Крестный отец».

Законопослушный и замордованный неудачной судьбой, завистью, нежелательным ребенком и смертельной болезнью Уолтер Уайт трансформируется в одержимого погоней за властью и идущего к ней по головам наркобарона Хайзенберга.

Joker Interteiment избрали темой своего фильма противоречие. Два брата, воющие по разные стороны баррикад, встречаются и ведут диалог. Их разделяет стена - и фактически, и символически. Родственники разговаривают о всяком: вспоминают прошлое, свой дом, общих знакомых. И только неожиданный финальный твист демонстрирует, что есть в «Отречении» не только антагонизм, но и драма, и метаморфоза.

…чтобы хотеть войны вместо мира…

Ранее хабаровские «джокеры» выпустили фантастическую ленту «Дератизация». Она рассказывала о будущем. Авторы рассуждали на тему, что было бы, если б Россию ждал иной путь - когда победило зло и когда триумфатор пишет историю по своим лекалам.

«Мы с командой хотели немного отдохнуть от крупных, тяжелых проектов, решив после нашего самого крупного проекта «Дератизация» снять что-то менее масштабное, камерное, но с интересными твистами и подачей, - продолжает Годяев. - Углубляясь в материал, подготавливаясь к самим съемкам, мы поняли, что так легко не отделаемся. Работы предстояло непаханое поле…»

Режиссер «Отречения» также выступил сценаристом. Работа над сюжетом требовала языковых знаний, фразеологизмов и речевых оборотов тех лет. Максимальная аутентика - никаких, грубо говоря, «хайпов», «айфонов», «пипецов». Как и «друже», «паки» и прочих «иже херувимы».

«Сценарий я писал четыре месяца. Вдохновлялся бессмертной классикой: «Бег» Булгакова, «Города и годы» Константина Федина. Газетными вырезками того времени, чтобы почерпнуть интересные словечки из прошлого. Очень помогали исследования Алексея Колесникова - он регулярно выкладывает заметки и фотографии о часто незначительных в рамках истории, но невероятно интересных фактах из истории нашего региона. За тем, чтобы слова звучали строго в духе того времени, следили языковые консультанты».

Команда кинематографистов детально проработала образы обоих братьев. Нашли актеров. Но с одним из них пришлось расстаться - после нескольких недель репетиций стало ясно, что персонажи не выглядят органично, не создают впечатление близких друг другу людей.

«Тогда мы с Ирой Манойленко, ассистентом по актерам, приняли тяжелое решение начать все сначала. Выбор пал на молодого, но очень талантливого Ивана Ершина - актера хабаровского театра “Триада”».

«Сценарий сразу дал понять, что фильм будет камерный, и в центре внимания окажутся двое - Ванин персонаж и мой, - рассказывает исполнитель одной из главных ролей Антон Соколов. - Это означало пристальное внимание камеры, что не оставляло нам обоим права на ошибку. Ваня тоже театрал, и мы сработались с ним в этом отношении на ура. Обтесывали реплики, подстраивали манеру, поддерживали друг друга. Сюжетно наши персонажи братья, и к началу съемок мы определённо ими стали».

…ибо, когда мир, то дети хоронят отцов…

Параллельно репетициям «джокеры» консультировались с представителями клубов исторической реконструкции. В макетах требовалось точно воссоздать каждую деталь формы и оружия времен Гражданской. Удалось поучаствовать в фильме и настоящему артефакту лихой годины - в семейных реликвиях одного из участников съемок нашлась чудом сохранившаяся в ходе боев за сопку Июнь-Корань солдатская фляжка.

Снимали картину зимой, в районе села Краснореченское. Кинематографистам запомнились лютый холод и периодически выходившая из строя техника.

«Мы провели на улице порядка 10 часов, - вспоминает Дмитрий Годяев. - Мониторы и стэдикамы (стабилизаторы для камер) практически сразу вышли из строя, нам пришлось несколько раз менять батарейки. Батареи в рациях, которые мы использовали для вызова актеров на площадку, продержались немногим дольше. Один из ребят нашей команды частенько любит вспоминать, как, сев в машину, чтобы погреться, услышал хлопок и свист. Испугался. Оказалось, не выдержав холода или перепада температур, одна из батареек попросту лопнула и потекла».

«Реквизит не спасал от мороза совсем: я был в сапогах на тонкой подошве и грубой шинели, и ощущение полнейшей беспомощности перед холодом наступило очень быстро, - говорит Соколов. - Стоп я не чувствовал. Стоило взять в руки винтовку, как она жгла ладони. Из-за сосулек на приклеенных усах было ощущение, что губы увеличились вдвое. Реплики звучали сбивчиво, зуб на зуб не попадал. Можно сказать, произошло полное погружение в роль - думаю, так себя и ощущали ребята, попавшие в мясорубку Гражданской войны».

Так что никакой романтики в войне и быть не может. Мороз, пронизывающий ветер, болезни, голод. Плюс тащить на себе оружие, боеприпасы и раненых. И так неделями, месяцами… Недаром среди Белого движения особо почиталась награда «За Кубанский Ледяной поход».

…а когда война, то отцы хоронят детей

Бюджет «Отречения» составил около ста тысяч рублей. Над фильмом трудилось порядка тридцати человек. География киноленты вышла весьма обширной. «Джокеры» консультировались у профессоров филологических наук из Санкт-Петербурга и историков с Урала. Музыка к картине создавалась в Краснодарском крае, а работу над звуком проводили специалисты из Челябинской области.

«Отречение» сначала планируется показать на фестивалях. Потом его «зальют» на стриминговые сервисы.

«Если в случае с «Дератизацией» мы делали ставку на иностранные фестивали, то в «Отречении» планируем всколыхнуть чувства именно русского зрителя, - подытоживает Дмитрий Годяев. - А еще, по традиции, в ближайшее время планируем сделать 2-3 закрытых показа на базе местных киноклубов и кинотеатров».

Каковы дальнейшие планы Joker Interteiment? Идеи у ребят есть. Осенью начнется написание сценария новой ленты. Нужно всего ничего - лишь вдохновение. А найти музу не в пример проще, чем смысл в войне для тех, кто ее изведал.

Андрей Канев

Фото Joker Interteiment

«Как дальневосточник считаю эту тему очень личной, - говорит о периоде Гражданской Дмитрий Годяев. - Двое из моих прадедов сражались здесь по разные стороны баррикад, принимали участие фактически в одних и тех же сражениях. Да и в целом для всего Дальнего Востока Гражданская война всегда была чем-то большим, чем для многих других регионов».

«За 10 лет меня взрывали, сбрасывали с холма с перерезанным горлом, отрубали конечности, топили, загоняли собаками. Приходилось быть подонком, жертвой обстоятельств, благородной фигурой, Дамокловым мечом во плоти», - рассказал о своей кинокарьере исполнитель одной из главных ролей Антон Соколов. Актив автора этих строк гораздо скромнее - всего лишь одна смерть от рук маньяка в фильме хабаровского режиссера Андрея Исканова.