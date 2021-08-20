Михаил Дегтярев выступил в защиту интересов всех участников путины в Хабаровском крае

Врио губернатора также добился продления моратория на использование плавных сетей до 2022 года

Осенняя путина на Амуре и в Амурском лимане в этом году начинается на 5 дней раньше, чем в прошлом. Об этом в своем официальном Телеграм-канале рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

«Нам удалось договориться с Росрыболовством, что для реки Амур сделано исключение - рыбопромышленникам разрешено использовать плавные (нестационарные) сети, пока они полностью не перестроили свою работу на использование других орудий лова» - отметил врио губернатора.

Михаилу Дегтярёву удалось грамотно сбалансировать интересы КМНС, рыбаков-любителей, рыбопромысловиков с целью сохранения летних лососей в Хабаровском крае. Кроме того, было учтено мнение и науки, на протяжении 7 лет бившей в колокола из-за сокращения популяции рыбы в Амуре после наводнения 2013 года. В 2021 году, как и в 2020, летняя путина в Амуре не проводилась. Это дало возможность восстановиться биоразнообразию реки и защитило популяцию рыбы.

Кроме того, по словам Дегтярёва, заездки, используемые для лова рыбы в лимане, существенно ограничены размерами: длина крыла не более 1500 м, только одна глаголь.

При этом, региональным властям удалось отстоять интересы КМНС и рыбаков-любителей – лов для них в этом году никто ограничивать не будет.

Вопросы сохранения Амура и его биоразнообразия регулярно поднимались Михаилом Дегтяревым на всех уровнях. Так врио губернатора затрагивал эту тему на встрече с президентом РФ, обозначал её перед руководителями федеральных ведомств и министерств. Нашла она отражение и в программе развития Хабаровского края, разработанной по поручению Дегтярева Народным Советом совместно с правительством региона.