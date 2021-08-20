Реконструкция стадиона за 65 млн рублей ведется в поселке Ванино

Михаил Дегтярев проверил, как ведется реконструкция стадиона в поселке городского типа Ванино. Договор на проведение необходимых работ был заключен осенью прошлого года после многочисленных обращений ванинцев по этому поводу. В общей сложности финансирование из федерального и краевого бюджетов составило 65 млн рублей.

- Здесь, в Ванино, очень сильные спортивные традиции. Людям важно иметь возможность заниматься физической культурой и спортом, участвовать в соревнованиях. Это особенно касается детей, - отметил глава региона. – Но, ремонтируя и строя такие большие объекты, нам не надо забывать о спортивных площадках и тренажерах в шаговой доступности – на школьных площадках, во дворах.

Заказчиком проведения работ по реконструкции стадиона выступает МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества» Ванинского муниципального района. Проект разработан ООО «ПромСтройПроект», подрядная организация – ООО «ДВ-СТРОЙ». Реконструкция должная быть завершена до конца года.

Вокруг футбольного поля 90X60 метров с искусственным травяным покрытием будут оборудованы легкоатлетические беговые дорожки. Рядом монтируют трибуны с навесом на 204 места, в подтрибунных помещениях можно предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

Уже выполнен демонтаж старого покрытия поля, трибун, асфальтобетонного покрытия, произведено устройство фундамента под трибуны, проложен трубопровод холодного водоснабжения, оборудованы дренажная система и ливневая канализация. Завершается отсыпка основания футбольного поля из песка и щебня.



