В Хабаровском крае подведены итоги Международных детских инклюзивных игр

Они были организованы по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева правительством края совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ). Победителями и призерами стали 138 талантливых детей с особенностями здоровья не только России, но и зарубежья.

Всего в играх участвовали более 1000 творчески одаренных детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет с инвалидностью, а также молодые инвалиды с ментальными нарушениями здоровья до 27 лет. Они представляли 59 субъектов Российской Федерации, Армению, Белоруссию, Великобританию, Венгрию и Италию. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мероприятие было решено провести в заочном формате.

Жюри, председателем которого стал известный дирижер Валерий Гергиев, предстояло отсмотреть более пятисот работ и выбрать лучших по восьми номинациям: «Аудиовизуальное искусство», «Жестовое пение», «Художественное слово», «Цирковое искусство», «Театральное искусство» и «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». Больше всего заявок поступило на участие в двух последних номинациях.

Всего победителями и призерами стали 138 участников, в том числе 19 – из Хабаровского края. Так юная хабаровчанка Ира Цветкова заняла первое место в номинации «Вокальное искусство».

– Мы принимали участие в двух номинациях: «Инструментальное исполнительство» по классу фортепьяно и «Вокальное искусство». И Ира стала победителем в области вокала. Конечно, мы очень рады. С мужем не спали всю ночь и ждали оглашения результатов. Ира исполняла песню «Крылья в небе» из к/ф «Синяя птица». Мы уже учли все наши недочеты и планируем участвовать в творческих соревнованиях в следующем году, – рассказала мама победительницы Марина Цветкова.

Лучшие творческие номера также были исполнены в ходе онлайн-марафона, который проходил на телеканале «Губерния». Познакомиться с творчеством участников Первых Международных детских инклюзивных творческих игр можно на канале Игр видеохостинга Youtube. Информация обо всех победителях размещена на официальном сайте Игр.



