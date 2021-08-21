«Краевой выходной» в Хабаровске посвятят государственному флагу

В предстоящее воскресенье, 22 августа, в рамках проекта «Краевой выходной» детские библиотеки Хабаровска приглашают детей и взрослых принять участие в тематических мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага.

Так, в детской библиотеке-филиале №1 на ул. Руднева, 21 пройдет мастер-класс «Три цвета красками сияют». На занятии дети узнают об истории празднования Дня флага, познакомятся с литературой, посвященной символике Российской Федерации, изготовят мини-копию государственного флага. Начало в 15:00.

В детской библиотеке-филиале №5 на ул. Юности, 6б проведут мастер-класс «Символ России – гордость России!» Участники изготовят государственный флаг в необычной технике. Начало в 11:00.

В ТЦ «Броско Молл» на ул. Пионерской, 2в (3-й этаж) все желающие смогут посетить фотовыставку «Монеты славы». На работах запечатлены памятные монеты, посвященные истории российского спорта и олимпийскому движению. Выставка работает с 10:00 до 21:00. Кроме того, в музее «Мир говорящих машин» на ул. Фрунзе, 50 состоится интерактивная экскурсия. Гостям расскажут о событиях, происходивших в стране, через историю музыки, звукозаписи. А также включат архивные записи голосов легендарных политиков, писателей, артистов, творивших историю страны и региона. Гостей ждут в 14:00.

Всех участников акции просят соблюдать масочный режим. Мероприятия пройдут в условиях антиковидных ограничений. Напомним, «Краевой выходной» проходит каждое воскресенье. Актуальное расписание публикуется на сайте #Каникулы с РМЦ_27 online и Instagram-странице Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края @dop.obrazovanie27.



