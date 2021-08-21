В Хабаровском крае прошел экологический литературный конкурс «Тигриные истории»

В этом году к участию было заявлено более 70 работ от 92 авторов. Итоги творческого состязания подвели в правительстве региона.

– Краевой экоконкурс был организован в рамках Дней защиты от экологической опасности и приурочен к Международному дню тигра и Дню тигра на Дальнем Востоке. Его цель – привлечь внимание к проблеме сохранения популяции краснокнижного хищника, вовлечь жителей края в природоохранную деятельность, развивать экологическую культуру, – сообщили в министерстве природных ресурсов края.

Свои стихи, рассказы, сказки, повести и даже поэму представили взрослые и юные жители десяти муниципальных районов края, а также городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Самые креативные участники записали видеопостановки по своим произведениям.

Все работы оценивались по четырем номинациям: «Хвостатая проза», «Полосатая поэзия», «Тигрятам посвящается» (произведения для детей) и «Я лучше покажу!» (видео) в четырех возрастных категориях: до 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет и старше 18. Самой массовой оказалась номинация «Я лучше покажу!», больше всего работ прислали участники в возрасте до 10 лет.

– Формирование понимания необходимости бережного отношения к окружающем миру – важное направление экологической политики региона. Такие формы общения с жителями края, как конкурсы, фестивали, акции, флешмобы способствуют вовлечению широких масс населения в природоохранную деятельность, помогают поддерживать интерес к природе родного края. Литературный экоконкурс проводится только второй год, но стремительно набирает популярность. Планируем провести его и в следующем году, – отметила и.о. министра природных ресурсов края Елена Балезина.

С работами победителей конкурса можно будет ознакомиться на сайте минприроды края (работы будут размещены с сохранением орфографии и пунктуации авторов). Видеопостановки победителей в номинации «Я лучше покажу!» размещены по ссылке.

Информацию о времени и дате вручения дипломов и подарков можно узнать в министерстве природных ресурсов края по телефону (4212) 47 39 25.