В школах Хабаровского края могут ввести новый стандарт на основе мнений учеников, родителей и педагогов

инициативой введения по всей стране новых требований к президенту обратилась руководитель образовательного центра «Сириус»

Современная школа должна не просто передавать детям накопленные веками знания, но и стать для учеников, родителей и учителей по-настоящему комфортной средой. С предложением разработать новый стандарт учебных заведений к президенту обратилась руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее мнению, важно не только содержание, но и форма: сами здания школ должны стать дружелюбнее по отношению к ученикам, необходимо более активное использование мультимедиа в образовательном процессе, нужно не бояться вводить передовые программы и всячески поощрять желание родителей активнее участвовать в жизни школы и ребенка.

«Мы предлагаем разработать стандарт новой школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта – расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри школы, так и снаружи. Важно привлечь для разработки такого стандарта и самих школьников, и родителей, и педагогов», - обратилась Елена Шмелева к президенту.

Владимир Путин в свою очередь поддержал идею, отметив, они достойны поддержки со стороны Госдумы. При необходимости, подчеркнул президент, можно и нужно будет увеличить финансирование по озвученным направлениям.

В Хабаровском крае уже много лет работает программа по созданию и развитию инклюзивных школ. Активно внедряются в образовательный процесс и мультимедийные технологии. А чтобы комплексы не были просто красивым антуражем, школы обеспечивают скоростным интернетом, который оплачивается за счет средств краевого бюджета.