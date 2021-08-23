Более 27 млн рублей выиграли активисты ТОС в районе имени Лазо

Район имени Лазо остается в числе лидеров в Хабаровском крае по количеству зарегистрированных ТОС – на сегодняшний день в муниципалитете их 193. В этом году 55 проектов самоуправлений стали победителями краевого конкурса и получили грантовую поддержку правительства региона на сумму 27,2 млн рублей. Глава района имени Лазо Павел Сторожук посетил готовые объекты, выполненные благодаря реализации программы и активности жителей.

Так, в поселке Переяславка благоустроена дворовая территория со спортивной и игровой площадками, в селах Гродеково, Киинск и Черняево установлены памятные знаки землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а в селе Могилевка на улице Молодежной появилось уличное освещение.

– Всегда с большим интересом общаюсь с людьми, которые, не закончив реализацию одного проекта, уже строят планы на 2-3 конкурса вперед, чтобы сделать свою территорию еще лучше. Нужна двору спортивная площадка – ставят спортивную площадку, нужны пешеходные дорожки, лавочки – жители решают и устанавливают их сами, – отметил глава района Павел Сторожук.

Напомним, что с этого года главой региона Михаилом Дегтяревым приняты важные решения для поддержки ТОС. Так, сумма финансирования одного проекта увеличена с 750 тысяч до 1 млн рублей, на конкурс могут быть представлены до трех проектов, а общий призовой фонд увеличен в 2 раза – до 200 млн рублей.

– Я уверен, что благодаря этим нововведениям участников от нашего района станет еще больше, а значит, будет реализовано еще больше проектов благоустройства территорий. Вместе с тем хочу отметить, что в последнее время ТОСы, совместно с администрациями поселений, стали подходить к вопросам благоустройства комплексно. У нас уже есть такие примеры в селах Полетное и Бичевая, где одна территория участвует еще и в программах поддержки местных инициатив и формирования комфортной городской среды, – добавил Павел Сторожук.



