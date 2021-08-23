Хабаровский край продолжает оказывать помощь Якутии в тушении пожаров

Сейчас на территории региона работает уже третья группа краевых парашютистов-десантников в составе 44 человек. Они борются с огнем в разных частях Республики Саха, в зависимости от меняющейся ситуации. В среднем группа пробудет в командировке около месяца.

- С начала лета это уже третья пожарная команда, которая отправилась в Якутию. Оказать помощь нашим соседям поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев. Первое подразделение из 54 сотрудников краевой авиабазы работало там с 6 июня по 23 июля. Вторая бригада из 23 сотрудников тушила пожары в районе заповедника "Ленские столбы" с 1 июля по 22 августа. Третья команда работает в Якутии с 13 августа, - сообщил и.о. начальника отдела краевого комитета лесного хозяйства Владимир Летута.

По данным на воскресенье, сводная группировка пожарных со всех регионов страны за сутки ликвидировала в Якутии 28 очагов огня на площади свыше 864 тысячи га. При этом действующими оставались еще 64 пожара. На тушении задействовано 2,4 тысячи человек, используется 361 единица техники. В населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси и в заповеднике "Ленские столбы" срочно расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги и дотушивают локализованные пожары. Авиация МЧС России слила 230 тонн воды на территории Усть-Майского и Хангаласского районов.

При этом в Хабаровском крае сейчас зарегистрировано 8 природных пожаров в Советско-Гаванском и Аяно-Майском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. Тушение ведут 105 человек, используется 11 единиц техники.

В этом сезоне в Хабаровском крае ситуация с лесными пожарами не такая сложная, как в прошлом. Всего с начала пожароопасного периода возникло 343 природных возгорания против 406 в 2020 году. Пожаров, отсчитывая с весны, меньше почти на треть. При этом до 85% возгораний огнеборцы успевают тушить в первые сутки, что не дает огню захватывать большие территории.