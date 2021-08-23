Медали привезли с первенства мира борцы Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края Алексей Милешин и Армен Чолокян успешно выступили на первенстве мира среди юниоров по спортивной борьбе. Соревнования прошли в Уфе. За награды сражались 1,5 тысячи борцов из 55 стран мира. В финале в весовой категории до 97 килограммов комсольчанин Алексей Милешин уступил белорусу Павлу Глинчуку и взял серебро. Армен Чолокян завоевал бронзу в весе до 130 килограммов, одолев борца из Армении Размика Курдияна со счетом 3:1.

– Это большой успех наших спортсменов. Оба выступили на турнире уверенно, особенно Алексей Милешин. Своих конкурентов он победил с явным преимуществом, а вот в финале ему немного не хватило до победы, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Всего на ковре Алексей Милешин провел четыре поединка. Среди поверженных соперников – борец из Финляндии Анти Хаанпяэ, Аркыт Орозбеков из Кыргызстана и американец Брекстон Амос. Еще один представитель Хабаровского края Армен Чолокян свое выступление на первенстве начал с победы над белорусом Никитой Ковальским. Также уверенно Армен одержал верх над украинцем Михаилом Вишнивецким. Единственное поражение россиянин потерпел в полуфинале от турецкого спортсмена Мухаммета Бакира.

Отметим, что близка к медали на первенстве мира среди юниоров по легкой атлетике в толкании ядра была и комсомольчанка Дарья Шинкевич. В Кении, где проходили соревнования, наша спортсменка остановилась в шаге от пьедестала почета с результатом 15,34 метра. До бронзы Шинкевич не хватило всего 23 сантиметра.



