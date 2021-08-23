Пятьдесят квартир выделили в Хабаровске для расселения аварийного жилья

Расселение аварийных домов продолжается в Хабаровске. Работа ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Для расселения многоквартирных домов краевому центру необходимо 548 жилых помещений: 322 будут построены, а 226 приобретаются. Краевым правительством принято решение о передаче городу Хабаровску 50 квартир из краевой собственности, и эти квартиры уже переданы. Состояние помещений в доме по ул. Аэродромной осмотрели на выездном заседании члены Народного совета.

Большой новый дом встретил проверяющих цветным фасадом, широкой парковкой и просторными подъездами. Однокомнатные квартиры ждут своих жильцов: дом подключен ко всем инженерным сетям, приборы учета потребления коммунальных услуг установлены.

– Правительством края по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в сжатые сроки проведена большая работа по оперативной передаче квартир в муниципальную собственность. Все квартиры благоустроенные, с социальным ремонтом, здесь сделано все для того, чтобы можно было въехать и жить, – отметила министр имущественных отношений края Марина Костина.

Осмотренные квартиры разной площадью, в среднем 36 кв. м. В одну из них скоро въедет семья, которая жила в аварийном доме на 18 квадратах. А это значит, что семья не только получит новую квартиру, но и улучшит свои жилищные условия.

- В квартирах выполнен ремонт, установлены сантехнические приборы, электрическая плита, есть горячая и холодная вода. В подъездах также выполнен ремонт и работают лифты, а во дворе установлена детская площадка. Остается только поздравить новоселов! – отметил член Народного совета Никита Божок.

Также в этом году правительство региона направит Хабаровску более 286 млн рублей на расселение в 2021 году 10 аварийных многоквартирных домов, расположенных по Проспекту 60-летия Октября. Выделенные средства – часть дополнительной финансовой помощи в размере 2 млрд рублей, которую Хабаровский край получил на обеспечение сбалансированности бюджета. Деньги были распределены по отраслям на решение первоочередных социально значимых задач, расселение аварийного фонда – один из приоритетов в работе краевых властей.

– Также ранее Михаил Дегтярев договорился с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о сокращении срока реализации Адресной программы. Благодаря этому расселение из аварийного жилья пойдет быстрее. За счет переданных 50 квартир город Хабаровск фактически сэкономил бюджет, и эти деньги можно направить на приобретение других квартир, – сказала заместитель министра ЖКХ края Анжелика Миронова.

Напомним, федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в крае с 2019 года. Согласно программе, подлежит расселению 63,21 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда, в котором проживают 3 937 граждан.







