Предприниматели Хабаровского края могут стать резидентами бизнес-инкубатора

Представителей малого и среднего бизнеса края, а также самозанятых граждан приглашают стать резидентами бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас для потенциальных резидентов проводят консультации и осмотр помещений, также представители МСП знакомятся с преимуществами и условиями конкурса на получение данного статуса.

– Это долгожданное событие для края. Конкурс на привлечение резидентов в краевой бизнес-инкубатор уже начался, прием заявок от субъектов малого и среднего бизнеса продлится по 16 сентября. К участию приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане. Кто станет победителем, решит конкурсная комиссия, а принять первых резидентов бизнес-инкубатор сможет уже в октябре этого года, – рассказал заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

Напомним, краевой бизнес-инкубатор создан для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности: от момента государственной регистрации до подачи заявки должно пройти не более трех лет. Вместе со статусом резидента победители конкурса, предложившие лучший бизнес-план, получат ряд услуг на льготных условиях.

Главная из них – это предоставление в аренду офиса (производственного помещения) в бизнес-инкубаторе с необходимой мебелью, оргтехникой, компьютерами, доступом к Интернету и электронным сервисам по пониженной ставке.

Ставка арендной платы за первый год составляет 40% от рыночной стоимости аренды, а на второй и третий годы – 60 и 80%. Если компания-резидент занимается производством, то к определению размера арендной платы дополнительно применяется коэффициент 0,5.

Предприниматель Ян Лисицкий оказался первым, кто отозвался на предложение стать резидентом бизнес-инкубатора.

– Сейчас мы оформляем документы на участие в конкурсе. Для нас это реальная возможность получить современное офисное помещение в престижном месте и по сниженной цене: меньше 300 рублей за кв. метр, в то время как средняя ставка аренды по городу от 700 и до 1000 рублей за кв. метр. Уверен, такие льготные условия всегда востребованы малым бизнесом, – рассказал Ян Лисицкий.

Ранее предприниматель оформил заявку на осмотр офисов и из предложенных шести помещений выбрал одно, полностью отвечающее всем требованиям, ведь его бизнес связан с дополнительным детским образованием.

Как напомнили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, заявку на участие в конкурсе можно подать в бумажном виде по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д.22 корп.2, офис 14. В электронном виде документы принимаются через систему СБИС-online.sbis.ru – получатель АНО «АПИРИ ХК» в зашифрованном виде для пользователя Кузнецова Ирина Николаевна.

Ознакомиться с конкурсной документацией, формой заявки и требованиями к участникам конкурса можно на сайте gov.ru или на странице краевого бизнес-инкубатора knakbi.ru.





Осмотр помещений, предлагаемых к аренде, проводится по предварительному согласованию по телефону: +7 (4217) 23-28-78.



