День государственного флага отметили в Хабаровском крае

День Государственного флага Российской Федерации отметили жители Хабаровского края 22 августа. Праздник главного символа страны в регионе встретили акциями, концертами, флешмобами и викторинами. Мероприятия, посвященные флагу страны, прошли не только в Хабаровске, но и в районах края.

– В столице региона основные торжества развернулись на площади «Город воинской славы» и Комсомольской площади. Там в честь праздника активисты молодежно-патриотических движений развернули флаги России и Хабаровского края. На фоне одного из них общественная организация народного творчества «Елань» исполнила гимн Российской Федерации, – рассказали в главном управлении внутренней политики правительства края.

Торжественные церемонии развертывания российского флага прошли также в Верхнебуреинском, Солнечном, Вяземском и других районах края. В Солнечном районе праздничные мероприятия состоялись сразу на четырех площадках. На всех звучали стихи и песни, работали станции с аквагримом и мастер-классами.

В Нанайском районе юнармейцы и волонтеры в рамках акции «Триколор России» раздавали жителям ленты в цветах флага страны. А специалисты районной администрации присоединились к флешмобу в социальных сетях «Цвета моей страны». В Николаевске-на-Амуре курсанты военно-патриотических клубов «Стяг» и «Лиман» совместно с волонтерами районного Дома молодежи и сотрудниками ФКУ СИЗО-3 провели флешмоб у памятного знака «Фронтовое письмо» в городском сквере.

В Советской Гавани работники районного Дома культуры организовали для маленьких горожан викторину, дискотеку и мастер-класс по изготовлению поделок. Сотрудники центральной районной библиотеки вышли на улицу и зачитали прохожим стихи, посвященные флагу, а также раздали книжные закладки и ленты в цветах триколора. А специалисты Молодежного центра провели для воспитанников детских садов акцию «На зарядку становись!» После веселой разминки ребятам рассказали о значении цветов российского флага и подарили трехцветные ленты.

В Вяземском районе День флага также встретили праздничными мероприятиями. Помимо торжественных церемоний там прошли показательные выступления юных велосипедистов, которые выполнили элементы фигурного вождения с флагами государства. Завершился праздник концертом местных творческих коллективов.



