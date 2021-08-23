Хабаровские ТОСы продолжают благоустраивать общественные территории на краевые деньги

По решению Михаила Дегтярева гражданские инициативы обеспечены должной финансовой поддержкой

Жители Хабаровского края продолжают обустраивать свои дворы при поддержке властей региона. Для этого они организуют территориальные общественные самоуправления и выигрывают гранты на свои проекты. Победители краевого конкурса ТОС – 2021 уже несколько месяцев работают над реализацией своих инициатив. Одно из таких самоуправлений в Хабаровске сегодня посетили представители главного управления внутренней политики правительства края, чтобы оценить успехи активистов.

– Всего в краевой столице создано 105 ТОС. В этом году на региональный конкурс они подали 41 проект, из которых победителями были признаны 17. Общая сумма поддержки из бюджета края составила 9,7 млн рублей. Одним из ее получателей и стал ТОС "Амур". На благоустройство двора участники самоуправления получили 1,5 млн рублей, – сообщила заместитель начальника управления региональной политики – начальник отдела развития ТОС главного управления внутренней политики правительства края Ольга Татарчук.

По решению врио губернатора на 30% было увеличено финансирование грантов для ТОС. Так на 2021 год общая сумма грантов составила 100 млн. Победителями краевого конкурса в этом году стали 203 проекта ТОС в 79 муниципальных образованиях края. Эти проекты будут реализованы до конца года.

ТОС "Амур" зарегистрирован как юридическое лицо в 2020 году. Он объединил жителей домов 40, 40а, 42, 42а, 42б, 44 по улице Широкая. На его территории проживает 300 человек. Сейчас они обустраивают спортивные площадки для себя и своих детей. Помимо средств гранта, участники ТОС вложили в это дело и собственные средства – 1,52 млн рублей.

Активисты уже поменяли ограждение, установили волейбольную площадку, футбольные ворота и баскетбольные щиты. В планах установить спортивный комплекс и тренажеры, а по периметру площадки высадить деревья, цветы и кустарники. Следующим проектом этого ТОС станут установка системы видеонаблюдения и освещения на обустроенной территории.

– Мы решили объединиться в ТОС, потому что территория нашего двора очень долго не обслуживалась управляющей компанией должным образом и пришла в упадок. Теперь у нас есть ТОС, мы его зарегистрировали, участвуем в городских и краевых конкурсах, их достаточно много. Так что возможности есть, будем участвовать и дальше благоустраивать нашу общественную территорию. Со следующего года, по новым правилам конкурса, мы сможем получить финансирование уже с начала года, так что надеемся, все удастся сделать побыстрее, – рассказал председатель ТОС "Амур" Константин Соловьев.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае созданы 1 059 ТОС, из них 8 образованы в качестве юридических лиц. В границах ТОС проживает свыше 175 тысяч человек. На поддержку проектов по решению главы региона Михаила Дегтярева в этом году финансирование конкурса увеличено с 75 до 100 млн рублей, а в 2022 году – до 200 млн рублей. Кроме того, изменены правила краевого конкурса. Теперь каждый ТОС может подать не одну, а сразу три заявки. Размер гранта также стал больше: ТОС может выиграть на свой проект до 1 млн рублей, вместо 750 тысяч, а ТОС, зарегистрированный как юридическое лицо, – до 1,5 млн рублей.

- Наша ассоциация вплотную занялась раскачкой активности ТОС в 2014 году. Была создана программа по развитию территорий общественного самоуправления. А сейчас в крае уже больше тысячи ТОС, объем финансирования из краевого бюджета составил полмиллиона рублей. Во многих проектах участвуют местные бюджеты. Мы видим множество замечательных объектов, которые радуют людей, потому что это все сделано по их инициативе. Во – вторых, объекты построены с учетом мнения жителей и сами люди принимают участие: кто- то красил, кто-то гальку подсыпал, кто-то песок привез. Я знаю много примеров, когда домохозяйка или далекий от управления человек возглавляет ТОС и учится принимать решение, разумно расходовать средства, организовывать своих соседей. То есть польза от ТОСов многогранна. И то, что Михаил Дегтярев принял решение увеличить в следующем году финансирование инициатив граждан, думаю, увеличит во много раз активность наших жителей, - сказал исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Хабаровского края" Сергей Смоленцев.