Хабаровские предприятия продолжают загружать заказами

Врио губернатора последовательно поднимает на федеральном уровне данную тему, выбивая финансирование из Москвы

Врио губернатора Хабаровского Михаил Дегтярев накануне принял участие в церемонии закладки новых корветов на Амурском судостроительном заводе. Команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России сразу на трех верфях – АСЗ, Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге и Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске – дал президент России Владимир Путин. Церемония была организована в режиме видеоконференции, глава государства вышел на связь из парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. В городе Юности в торжественной церемонии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и бывший командующий ВМФ России, адмирал в отставке, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев.

«Грозный» – российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это уже пятый корабль проекта 20380, строящийся на Амурском судостроительном заводе. «Буйный» – корабль проекта 20385, российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это первый корвет новой серии, который будет построен корабелами Комсомольска-на-Амуре. Он спроектирован в развитие проекта 20380. Отличается более современным вооружением, больше размерами и имеет водоизмещение в 2430 тонн. Основные принципы, заложенные в проект корветов – многофункциональность, компактность, малозаметность, автоматизация корабельных систем, повышенная живучесть корабля.

Напомним, что Амурский судостроительный завод входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». По уровню технического оснащения предприятие может строить и ремонтировать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн, длиной до 190 метров и шириной до 20 метров. АСЗ имеет все необходимые сертификаты, позволяющие выполнять военные и гражданские заказы по производству металлоконструкций любой сложности в соответствии с нормами и правилами отечественных и иностранных классификационных обществ, в том числе при изготовлении объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

«Амурские корабелы начнут строить 2 корвета ближней морской зоны "Буйный" (проект 20-385) и "Грозный" (проект 20-380). Всего в активе АСЗ - более 300 спущенных со стапелей завода кораблей. Это одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России. Новые заказы - престиж и стабильность завода, уверенность его коллектива в завтрашнем дне, гордость Хабаровского края и всей страны» - отметил Михаил Дегтярев.

Стоит отметить, что врио губернатора Хабаровского края последовательно выступал в защиту оборонной промышленности региона, добиваясь выделения ей крупных государственных заказов. Вопрос поддержки АСЗ Михаил Дегтярев поднимал на встречах с президентов РФ, председателем правительства РФ, руководителями профильных министерств и ведомств.

Дегтярев хорошо понимает, насколько важны для Хабкрая заказы для промышленности, поэтому задействует все свои рабочие контакты на федеральном уровне (в правительстве, Ростехе, МО РФ), чтобы привлечь дополнительные заказы предприятиям ВПК края.

Сейчас Амурский судостроительный завод обеспечен заказами на строительство шести корветов. Контракт удалось получить в прошлом году после того, как глава региона провел большую подготовительную работу, обратившись к президенту и министру обороны России с просьбой загрузить заказами АСЗ. Благодаря этому предприятие перечислит в бюджет Хабаровского края в течение шести-семи лет около 15 млрд рублей в виде налоговых отчислений, обеспечит стабильность для своих работников, проведет глубокую модернизацию производственных процессов.

- Очень большое значение имеет то, что такие производства есть в Хабаровском крае. Именно то, что руками работников этих предприятий, я имею в виду и АЗС и КнААЗ, производится очень важная военно-техническая и гражданская продукция для всей нашей страны. Тем более «оборонка» обеспечена заказами на годы вперед. Это не просто заказы, это приток финансовых средств, развитие производства, обеспечение рабочими местами жителей края, привлечение специалистов, обучение, улучшение материально-технической базы, возможности для улучшения качества жизни жителей города. Понятно, что такие крупные заказы сопровождаются и развитием и модернизацией. Кроме этого, это и налоговые поступления в региональный бюджет, развитие всей инфраструктуры вокруг заводов. Растет престиж не только заводов, всего края. Конечно, стоит сказать о роли Михаила Дегтярева. Он, понимая важность таких заказов для всего края, да и для страны, делает все для их привлечения, тем самым обеспечивая стабильность в завтрашнем дне, - сказал директор департамента управления проектами ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» Геннадий Маркелов.

Справка о заводе:

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» было основано в 1936 году с целью укрепления обороноспособности страны и является одним из старейших предприятий судостроительной отрасли, базовым и единственным крупным предприятием судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России.

Предприятие создано и развивалось как основная судостроительная база Дальнего Востока по строительству подводных лодок и боевых надводных кораблей для ВМФ, а также судов различного класса и назначения, является единственным предприятием на Дальнем Востоке, имеющим базу для строительства кораблей для ВМФ как с обычной, так и с ядерной энергетической установкой.

Предприятие входит в перечень стратегических предприятий и организаций.

ПАО «АСЗ» имеет все необходимые лицензии и сертификаты, позволяющие выполнять как военные, так и гражданские заказы по нормам и правилам Российских и иностранных (Ллойд, ABC, DNV) классификационных обществ.

Завод оснащен всеми видами производства и обладает всеми необходимыми лицензиями, позволяющими выполнять весь комплекс работ по строительству и ремонту боевых кораблей, подводных лодок и судов, как с ядерной, так и с традиционной энергетической установкой.

Производственные мощности, техническая оснащенность предприятия обеспечивают возможность строительства подводных лодок, кораблей и судов спусковой массой до 10 000 т, длинной до 150 м и шириной до 15 м, выполнения средних ремонтов подводных лодок проектов 971, 877.

В своем составе завод имеет стапельный комплекс, состоящий из закрытых отапливаемых эллингов, включающих:

— 9 доков, оснащенных судовозным оборудованием; крановым оборудованием грузоподъемностью 30, 50, 100 т.с., позволяющим формировать корпус корабля из конструкций весом до 180 тонн. Доки оборудованы стационарными лесами с полным комплектом энергоснабжения, позволяющим проведение сборочных, сварочных, монтажных, малярных и пуско-наладочных работ. Наличие судового оборудования позволяет при помощи транспортно-тяговой системы перемещать конструкции из дока в док массой до 1600 тонн;

— наливной бассейн и акваторию с причальными достроечными стенками, оборудованными средствами энергоснабжения, портальными кранами грузоподъемностью 10 и 32 т.с., плавучим краном г/п 100 т.с.



