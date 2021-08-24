Только после вмешательства жилнадзора убрали свалку в Хабаровске

Очередное обращение о несанкционированной свалке бытовых отходов на территории Индустриального района в городе Хабаровске поступило на телефонную горячую линию главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Горожане пожаловались на свалку в районе улице Войсковой, а также скопление мешков с мусором вдоль автомобильной дороги по улице Южной. Контрольщики выехали на место, где, действительно, зафиксировали нарушения. После этого весь мусор с обоих улиц был вывезен в санкционированное для этого место.

- В ходе проверки инспекторами экологического надзора на пустыре в районе частного сектора было выявлено скопление мусора в виде пластиковых бутылок, пакетов, картонных коробок, остатков ветхой мебели и крупных сухих веток. Установить лиц, осуществивших сброс отходов на безлюдной территории, не представлялось возможным. В случаях, когда земельный участок не закреплен за конкретным владельцем, информация для принятия мер направляется в органы местного самоуправления. В этот раз было сделано также. В итоге комитетом по управлению Индустриальным районом Хабаровска были приняты меры по ликвидации скоплений мусора, - рассказал заместитель начальника управления экологического надзора главного управления Михаил Ермолин.

Помимо уборки мусора специалистам жилнадзора часто приходится решать вопросы с благоустройством, в частности заставлять управляющие компании наводить на вверенных территориях порядок, к примеру, вовремя косить траву. Такие обращения обычно в большом количество поступают через соцсети. Так, на минувшей неделе было получено сразу несколько подобных жалоб.

- Житель дома по улице Известковой, 32 в Хабаровске обратился с проблемой отсутствия покоса травы в течение длительного периода. Информация была оперативно отработана, и на данный момент управляющая организация уже произвела покос травы. С похожим вопросом обратились и жители дома по улице Ленина, 43а. Здесь после вмешательства инспекторов управляющая организация очистила пешеходную зону. Помогли решить проблему с разросшейся травой и жителям улиц Поляная, 2 и Панфиловцев, 17 , – сообщил заместитель начальника управления государственного жилищного надзора Олег Кустов.

Специалисты напомнил, что по нормативу летом траву необходимо косить не менее двух раз за три месяца. Такой вид работ входит в минимальный перечень услуг по содержанию общедомового имущества и придомовой территории. Периодичность проведения работ указана в приложении к договору управления многоквартирным домом. Жильцам желательно это знать и требовать от своих компаний выполнения подобных мероприятий вовремя.

Если же не получается решить вопрос со своей управляющей организацией мирным путем, то всегда можно привлечь на помощь сотрудников регионального госконтроля. Сделать это предлагается, обратившись напрямую по адресу: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43. Еще проще – позвонить на горячую линию: 8 (4212) 40-23-40. Оставить сообщение можно и в Инстаграме: @krgkl_khv.





В этот раз сотрудниками главного управления было зафиксировано нарушение норм санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в виде скопления отходов на пустующей территории в районе ул. Войсковой, а также скопление мешков с мусором вдоль автомобильной дороги в районе ул. Южной.

Напоминаем, что в главном управлении действует «горячая линия», позвонив на которую можно сообщить об известных вам фактах нарушения природоохранного законодательства в области



