На огородах хабаровчан появились «нелетающие тарелки»

«Не волнуют пляжи, пальмы и очки. Люди, ну кому же сбагрить кабачки?» Стишок на злобу дня всплыл в ленте. Пересказываю родственникам.

- Да, - поддерживает Сергей, - самый страшный вопрос месяца «Кабачки нужны?».

У всех урожай?

У меня, к счастью, кабачков нет. Знакомых не пугаю. Зато растут патиссоны. Посадила для красоты – чтоб и зелень была, и цветочки, и плоды необычные. Но не очень хорошо представляю, что дальше. В далеком прошлом маринованные овощи не прошли проверки домашними гурманами. Ищу новые рецепты.

Склоняюсь к тому, что вкуснее будет пожарить их молоденькими, как кабачки, - режем, солим, перчим, давим чесночок. Выдерживаем минут 15, чтоб напитались. Сливаем сок, обваливаем в муке, жарим в разогретом масле, как оладьи.

А что за оладьи без соуса? Можно, конечно, использовать элементарные сметану или майонез, но уж творить так творить. Во-первых, уже опробованный тартар – огурцов-то насолили, во-вторых, сметанно-луковый – не очень мелко нарезанный лук обжариваем в растительном масле до золотистой корочки, добавляем муку, разбавляем кипятком, посыпаем черным перцем, тушим лук до готовности, добавляем сметану.

Ну а, в-третьих, греческий цацики, или дзадзики – по мне так тот же тартар, только огурцы свежие, а вместо сметаны – простокваша или йогурт. Надеюсь, скормить урожай домашним примочек хватит. Не такие уж большие у меня патиссоновые поля.

Патиссоны - гибриды тыквы, выведенные человеком, в дикой природе их никто не встречал. Приехали из Америки, и теперь их поедает весь мир. Самыми вкусными считаются зеленые патиссоны.

У овоща есть свои особенности выращивания. Во-первых, их можно возвращать на прежнее место не раньше, чем через пять лет, или сеять там, где росли родственники – кабачки или тыквы. Наилучшими предшественниками патиссонов являются капуста, томаты, перцы, баклажаны и картофель. Хорошо растут на теплых грядках.

Для посева используют семена 2-летней давности – стоит обратить внимание при покупке в магазине. А если планируете заготовить семена сами, нужно следить за тем, чтобы они были хорошо просушены. Непросушенные семена формируют мужские цветки – плодов от таких растений не дождешься.

Подкармливают патиссоны органикой дважды в сезон – перед цветением и в момент массового плодоношения. Поливают теплой водой, а то простудятся и заболеют. Склонны к корневой гнили, зеленой мозаике, мучнистой росе. Не рекомендуется обработка химпрепаратами.

Какая от таких неженок польза?

По химическому составу они превосходят кабачки. В патиссонах содержится большое количество сахаров, углеводов, жиров, пектиновых минеральных солей, пектиновых веществ. Патиссоны отличаются большим содержанием микро- и макроэлементов: титана, алюминия, молибдена, лития, кобальта, калия, кальция, фосфора. Также в состав входят и витамины из группы «В», «А», «РР», «Е». Все для любителей здорового питания (мы, к сожалению, из другого лагеря).

Утверждают, что патиссоны не дают развиваться атеросклерозу, гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям, укрепляют зрение, защищают от рака, нормализуют работу кишечника и выводят из организма излишки солей. Я не верю в панацею, склоняясь к разумному балансу. Так что пусть растут, но без фанатизма. Пусть лучше знакомые снимают трубку, когда звонишь, а не шарахаются от тебя, предполагая вопрос: «Патиссоны нужны?»

Вкусных всем урожаев!

Ирина Северцева