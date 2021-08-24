Хабаровский администратор мог двумя фразами встрепенуть футболистов

Юрий Парфенов мог спокойно зайти перед игрой в раздевалку и одной-двумя фразами встрепенуть команду

Согласитесь, не часто легендами клуба становятся не игроки или тренеры, а сотрудники административной службы. За хабаровский СКА Юрий Парфенов провел всего несколько матчей в качестве защитника, да и то чаще всего находился в запасе. Однако по-настоящему раскрыл свои таланты именно как администратор армейской команды.

Недавно этому вечно неунывающему человеку исполнилось бы 75 лет. К сожалению, Юрия Константиновича уже давно нет с нами. Но, как известно, человек жив, пока о нем помнят.

Играл в команде Валентина Николаева

Свой футбольный путь Юрий Парфенов начинал в хабаровском «Динамо», куда рослого, физически крепкого парня пригласил известный детский тренер Вячеслав Андреевич Голубь.

Надо сказать, что талантливых в будущем игроков именно 1946 года рождения тогда в Хабаровске было немало. Достаточно вспомнить Анатолия Бограда, Василия Поденкова, Сергея Скопинцева, Валерия Язовских, Виталия Коберского.

Что же касается Парфенова, то его первой командой мастеров был «Авангард» из Комсомольска-на-Амуре. А в 1967 году совсем еще молодой защитник попал в родной СКА. В то время, кстати, у руля команды стоял известный в прошлом игрок ЦСКА Валентин Николаев, которого сезон спустя сменил Владимир Шпынов.

За четыре года Парфенов провел в составе СКА считанное количество игр, однако был среди тех, кто в 1969 году выводил Хабаровск в первую лигу первенства СССР. Да и на новом для дальневосточников уровне провел всего несколько матчей. После сезона-1970 команда вернулась во вторую лигу, Владимир Шпынов отправился в ЦСКА, а Юрий Парфенов завершил карьеру футболиста.

Команда СКА при Валентине Николаеве (игрок Юрий Парфенов второй справа в верхнем ряду)

Однако на этом его путь в армейской команде, по сути, только начинался. Повесив бутсы на гвоздь, Юрий Константинович остался в клубе администратором. И вот здесь его таланты раскрылись в полной мере.

В футболе мелочей не бывает

«В футболе мелочей не бывает» - именно благодаря Парфенову эта фраза навсегда стала девизом администраторов армейского клуба. Его преемник и ученик Игорь Купчин очень часто вспоминал Константиныча добрым словом, считая Парфенова словно вторым отцом.

Сам Юрий Константинович был человеком коммуникабельным, с прекрасным чувством юмора, что помогало ему находить выходы из любого положения. Менялись игроки, тренеры, а он оставался верен команде.

Например, вратарь Геннадий Кахиани всего один сезон провел в СКА. Но когда спустя много лет автору этих строк удалось пообщаться с ним, Кахиани одним из первых вспомнил Парфенова. «Это правда, что он умер?» - с неподдельной грустью спросил тогда Геннадий, словно верил, что я его в этом стану разубеждать, скажу, что это какая-то ошибка…

А в прошлом известный форвард Юрий Шпирюк, которого Парфенов по-отечески опекал (ведь этот юркий нападающий появился в команде практически сразу после окончания школы), о смерти Юрия Константиновича узнал в Находке, где тогда играл за местный «Океан». «Мы с Лешей Поддубским (ныне главным тренером ФК «СКА-Хабаровск». - Авт.) плакали и долго не могли поверить в это», - говорил позже Шпирюк.

- Он очень хорошо разбирался в людях, - рассказывает о Константиныче экс-вратарь армейцев Леонид Скрыльников. - И всегда мог буквально одной-двумя фразами встрепенуть команду. Вы можете себе представить, чтобы сейчас до игры или в перерыве администратор заходил в раздевалку команды и произносил напутственную речь?! Но Парфенов был больше, чем просто администратор. К тому же он имел такой авторитет!

Притягивал к себе людей

У Парфенова много было удивительных качеств: он умел притягивать к себе людей. И многие из них говорят, что если бы не футбол, из него получился бы отличный артист. Или поэт, коим он, кстати, и был. Одно из своих стихотворений он посвятил как раз футболу:

Армейцы образца 1983 года (администратор Юрий Парфенов крайний справа в верхнем ряду)

Футбол – искусство, не игра,

Ходы сложней, чем в детективе,

И те, что были лишь вчера,

И те, что будут в перспективе.

Футбол – особа из особ.

Футбол – магнит, футбол – явленье.

Он – проба самых высших проб

И прост, как гения творенье…

Есть среди его творений и строчки, посвященные тем, с кем Парфенова сводила его футбольная судьба. Эти строчки о лучшем бомбардире СКА всех времен Владимире Козлове:

Игра игрой, но гол – ее начало,

Великий смысл, в конце концов, венец.

Твоих голов я повидал немало.

Один из них забил ты, как творец.

Его провел ты в яростной атаке.

Он нужен был, как воздух, как глоток,

Как свет, заполыхавший вдруг во мраке,

Как импульс, давший нервам мощный ток.

Он – плод командных в общем-то свершений.

Забитый мяч на части не делим.

Забитый мяч! Из тысячи мгновений

В воротах ты всегда неповторим.

Одним по духу ближе оборона,

Других пленяет остроумный пас,

Но гол в игре – особая корона,

Которой награжден футбольный ас!

Помню торжественную встречу по поводу удачного выступления армейцев в сезоне 1991 года. Парфенов взял на себя роль тамады и справился с ней превосходно. На каждый случай у него были свой экспромт или "домашняя заготовка". Говорит Юрий Константинович, например, о вратарях. И вот вам, пожалуйста, стихи про тяжелую долю голкипера. Находились вдохновенные строчки и об игроках других амплуа.

Благодаря знанию дела и авторитету в футбольных кругах Парфенов вполне мог быть и начальником нашей команды. Но в те годы клуб еще был чисто армейским со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Скажете: какая, собственно, разница, какое воинское звание имеет человек? Главное ведь профессиональные качества. Однако старший прапорщик Парфенов, как считали армейские начальники, не имеет права занимать должность начальника команды (в этом кресле, дескать, может находиться только офицер не младше капитана).

И все же справедливость восторжествовала: в 1994 году Юрий Константинович был официально утвержден в должности начальника команды. Но, увы, вскоре его не стало, и тот сезон армейцы впервые за многие годы начинали уже без Константиныча.

Кстати, на протяжении довольно продолжительного времени в Хабаровске устраивались матчи памяти Юрия Парфенова. А еще были ветеранские соревнования памяти Бориса Семенова, Сергея Козлова.

Куда они подевались? К слову, в мае в свое время проводились соревнования среди «старичков» памяти Сергея Козлова. Однако затем турнир переименовали. Теперь он официально называется «Памяти ветеранов хабаровского футбола».

Но, согласитесь, это какая-то размытая формулировка. Кумиров-то много. И каждый из них - будь то Геннадий Рютин, Владимир Бычек, Герман Обрезков или Владимир Козлов, думается, достойны того, чтобы соревнования проводились в их честь.И не обязательно ветеранские. Разве сложно в тех же детских соревнованиях учредить приз лучшему вратарю, например, имени Германа Обрезкова?!

Впрочем, это уже тема для отдельного разговора.

Владислав Махов