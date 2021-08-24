Дзюдоисты Хабаровского края примут участие в Паралимпиаде в Токио

Сегодня, 24 августа, в Токио состоится открытие Паралимпиады – 2020. Хабаровский край на соревнованиях представят два спортсмена – дзюдоисты Виктор Руденко и Василий Кутуев. Борьбу за медали они будут вести в весовых категориях до 66 и до 73 килограммов соответственно. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, Виктор Руденко выступит в столице Японии 27 августа, Василий Кутуев – 28-го.

– Список участников уже есть, но жеребьевки еще не было. Все соперники сильные. До нашего старта осталось несколько дней, поэтому на тренировках мы уже работаем без нагрузки и не больше часа, – рассказал Василий Кутуев.

Для Василия это первая Паралимпиада. А мастер спорта международного класса Виктор Руденко в 2012 году участвовал в Играх в Лондоне, а в 2016 году вошел в состав национальной сборной России на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

– Мы сконцентрировались на подготовке. Из «деревни» нас никуда не выпускают, возят только на тренировки. Но скучать не приходится, мы продолжаем усиленно готовиться к соревнованиям. Я доволен условиями, – сообщил Виктор Руденко.

Напомним, с 24 августа по 5 сентября на Паралимпиаде в Токио будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. В состав российской сборной вошли 242 спортсмена. Они примут участие в состязаниях по 19 видам.



