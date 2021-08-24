В Верхнебуреинском районе открылся соседский центр «Этажи заботы»

Проект реализован на базе новой поселковой библиотеки при поддержке Фонда президентских грантов. Здесь будут проходить мастер-классы и тренинги, встречи с главой района в неформальной обстановке, досуговые мероприятия для детей и молодежи, мастерские проектирования для участия в грантовых конкурсах ТОС.

– Алонка – небольшой поселок. Центр «Этажи заботы» ориентирован на всех его жителей. Мы создали место притяжения, куда всегда можно прийти отдохнуть, с пользой провести время, – рассказала руководитель проекта Наталья Калиненко.

Ремонт сделан силами местной администрации. При поддержке социального партнера установлены пластиковые окна, проведено освещение и выполнен косметический ремонт.

– Прежнее учреждение культуры располагалось в здании детского сада, где свой режим работы и площади небольшие, поэтому и решили перенести его в более просторное помещение. Модульная мебель, детские игровые и копировально-множительная техника приобретены за счет президентского гранта «Соседский центр» на сумму 1 млн 300 тысяч рублей, – добавил глава поселения Дмитрий Клян.⠀

Отметим, что задача подобных центров – поднять на новый уровень качества досуг и самоуправление в отдаленных поселках Верхнебуреинского района. Такие же центры «Добровстречи» и «Обнимашки» уже окрыли двери в селах Солони и Сулуке. 28 августа состоится торжественное открытие семейного клуба «Маяк» в поселке Эльга, 5 сентября – «Позитивное решение» в поселке Тырма. Затем откроются «Большой друг» в поселке Новый Ургал и «Путь к успеху» – в поселке Усть-Ургал.