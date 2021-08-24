Участники из 27 регионов прибыли на форум «Амур» в Хабаровском крае





Всероссийская смена юбилейного Молодежного образовательного форума «Амур» стартовала в Хабаровском крае. Ее главная тема – развитие туристического потенциала дальневосточных территорий. Образовательная площадка объединила участников из 27 регионов России. В Центре для активной молодежи в Комсомольском районе собрались более 100 молодых людей, еще 146 присоединились к ним онлайн.

– Участниками второй смены стали молодые специалисты и студенты, обучающиеся по направлениям в сфере туризма, экологии, событийного туризма и гостеприимства, а также туроператоры, travel-блогеры, волонтеры и те, кто заинтересован в своем профессиональном и личностном росте. Работать с ними будут более 10 федеральных экспертов, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Форумчане разработают индивидуальные проекты в сфере туризма, новые маршруты путешествий по Дальнему Востоку и продаваемый бренд этой территорий. Также они обменяются опытом, создадут сообщества развития гостеприимства на местах и сформируют реестр региональных туристических событий – «карусель фестивалей».

– Форум «Амур» проходит в одном из самых красивых мест России, и у вас есть все инструменты, чтобы сделать молодежный туризм доступнее и привлекательнее, в том числе благодаря грантовой поддержке молодежных инициатив, – обратилась к участникам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Во время федеральной смены у активистов будет возможность выиграть гранты на реализацию своих идей. В рамках форума Росмолодежь вновь проведет Всероссийский конкурс проектов. Победители получат поддержку в размере до 300 тысяч рублей. Также по итогам смены будут разработаны предложения по туристическому бренду регионов Дальнего Востока.

Отметим, что «Амур» является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи – флагманского проекта ведомства, созданного для координации всероссийских и окружных мероприятий. Цель этой кампании – создание развивающей экосистемы для личностного и профессионального потенциала молодых людей, воплощения бизнес-инициатив или общественных идей при участии опытных наставников и авторитетных экспертов.

Форум «Амур» проводится в крае с 2016 года. За четыре года образовательная площадка приняла более 2 тысяч человек из 85 регионов страны. На окружных сменах подготовлено более 560 проектов, 80 из которых стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов на общую сумму 14,7 млн рублей.



