На здании правительства Хабаровского края появился исторический QR-код

В рамках реализации проекта «Улицы Хабаровского края рассказывают…» состоялось открытие QR-кода на здании правительства Хабаровского края. Одновременно в этот же день разместили еще 3 таблички с кодами на фасадах административных зданий в центре города – по улицам Запарина, 76, Калинина, 45 и Фрунзе, 72. До конца года будет установлено еще около 10 табличек в городе и в районах края.

Координаторами и ответственными за реализацию проекта являются Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства региона и Государственный архив Хабаровского края. QR-коды, размещенные на зданиях, обеспечивают доступ к справочной информации личностях, в честь которых названы улицы. Таким образом жители и гости города могут легко и быстро получать доступ к историческим справкам, узнать больше об истории Хабаровского края.

На сегодняшний день уже проведено QR-кодирование 22 улиц муниципальных образований региона. Размещением информационной таблички на улице Муравьева-Амурского правительство края вносит свой вклад в продвижение проекта.

– До конца года будут установлены еще порядка 10 табличек в городе и в районах края. В планах оцифровать каждую улицу, носящую имя героя Великой Отечественной войны, или выдающейся личности. В Хабаровском крае их немало. Информация о них хранится в государственном архиве края, и это является еще одной идеей проекта – показать наше документальное наследие. Улица носит имя выдающегося российского государственного деятеля – генерал-губернатора Восточной Сибири генерал-адъютанта графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, внесшего большой личный вклад в дело присоединения Приамурского края к России и его освоения в середине XIX века, – рассказал Алексей Дорохов, и.о. председателя Комитета по делам записей актов гражданского состояния и архивов правительства края.



