В Хабаровске начался конкурс песчаных скульптур

Художники собрались в Хабаровске, чтобы продемонстрировать свое мастерство в работе с песком. В краевой столице на Комсомольской площади стартовал второй фестиваль-конкурс песчаных скульптур. Он пройдет в течение трех дней. Победителей выберет экспертное жюри. Готовые композиции не будут убирать до конца сентября.

Сегодня у участников конкурса прошла жеребьевка. Всего в состязании принимают участие пять команд по два человека. Среди них художники, архитекторы, члены «Союза художников России» и победители международных конкурсов. Опыт работы с песком есть не у всех участников, некоторые работали только со льдом и снегом.

– Песок, в принципе, очень похож на снег. Он сильнее осыпается, но и легче режется. Способы закрепления скульптуры тоже разные. В снеге их нет, он никак не скрепляется. Когда работаешь со льдом, используешь воду. А здесь работа заклеивается клеем ПВА, – рассказал участник фестиваля, серебряный призер международного конкурса ледовой скульптуры в Харбине Василий Гончаров.

На работу у мастеров есть всего четыре дня, при этом они не ограничены конкретной тематикой. Вечером 27 августа члены жюри оценят работы. В субботу, 28 августа, состоится оглашение результатов и награждение победителей. Лучшие получат дипломы и премии. Мастерам – обладателям первого места – вручат 100 тысяч рублей.

Защиту песка от воздействия погодных факторов обеспечат пульверизаторы с клеевым раствором. А от вандалов – металлические ограждения и постоянная охрана.

– Специально для фестиваля мы наняли охрану, которая будет дежурить на площади. Когда закончится конкурсная часть, скульптуры останутся радовать жителей и гостей города. Также будет проводиться периодический осмотр композиций, очистка от внешних загрязнений и ремонт мелких повреждений. При благополучных погодных условиях и бережном отношении со стороны хабаровчан скульптуры смогут простоять до конца сентября, – сообщил начальник отдела по культурно-досуговой деятельности КГАУК «КНОТОК» Алексей Влезько.

Отметим, подобное состязание проводится в Хабаровске во второй раз. Первый фестиваль-конкурс песчаной скульптуры состоялся в 2014 году. Тогда свои работы на тему «Весь мир – театр» представили международные команды из России, Испании, Италии, Франции, Финляндии и Латвии. Организаторами фестиваля в этом году выступили региональное отделение «Союза художников России» и КГАУК «КНОТОК» при поддержке министерства культуры Хабаровского края.



