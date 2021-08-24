В Нанайском районе тигр напал на человека из-за нелегальных вырубок

Как сообщило министерство природных ресурсов Хабаровского края: "В ночь на 23 августа поступил сигнал о нападении тигра на человека. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Нападение на рабочего лесозаготовительной артели произошло близ села Арсеньево, пишет ТАСС.

- Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес, – рассказали агентству в администрации села Маяк.

Товарищи исчезнувшего рабочего не сразу его хватились. А затем обнаружили неподалеку его тапочки, куски окровавленной одежды и фонарик. Нашли также следы крупного амурского тигра и следы волочения в лес.

«Амурский тигр занесен в Красную книгу, - рассказывается на сайте wwf.ru. - Благодаря людям животные остались национальной гордостью России, но теперь появились новые проблемы. Леса становится меньше из-за нелегальных вырубок. Вместо густой тайги животным оставляют лишь пеньки. С проблемой борются, создают охраняемые территории. Но таких территорий немного - на всех тигров не хватает. Хищникам приходится искать пропитание, когда копытные погибают. Им ничего не остается, кроме как идти в поселки».

Почему в Нанайском районе тигр бродил у человеческого жилья и почему не была обеспечена безопасность людей, работающих в тайге, будут разбираться специалисты.

На месте ЧП работали полиция и охотоведы.

Матрена Ефимова