Второй пошёл: программа краевых властей по сносу бараков в Хабаровске идёт полным ходом

Благодаря договорённостям врио губернатора на федеральном уровне появилась возможность всего за 1-2 года расселить аварийное жилье

Еще один аварийный барак на Проспекте 60-летия октября снесен сегодня в Хабаровске. Добиться выделения денег для расселения жильцов удалось после личного вмешательства Михаила Дегтярева.

В декабре 2020 года Дегтярёв подписал соглашение с государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Фактически, именно это соглашение и позволило запустить программу масштабного расселения бараков в Хабаровске. Уже к 2023 году все бараки на проспекте 60-летия Октября будут полностью расселены.

Для расселения бывших жильцов бараков по поручению врио губернатора администрации Хабаровска уже выделено полностью благоустроенных 50 квартир. За счет переданных 50 квартир город Хабаровск фактически сэкономил бюджет, и эти деньги можно направить на приобретение жилья для других переселенцев.

Второй хабаровский барак на Проспекте 60-летия октября пошел под снос. Сегодня за демонтажем дома наблюдали общественники и члены Народного совета при Губернаторе, представители министерства ЖКХ края и администрации города, а также бывшие собственники помещений.

– Сегодня мы сносим очередной аварийный дом по Проспекту 60-летия Октября. Это уже второе строение, которое идет под снос в этом году. Первый барак мы демонтировали 19 июля, и это становится доброй традицией для жителей города. Почти 20 млн рублей ушло на расселение дома: это и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, и деньги из краевого бюджета, и средства администрации города Хабаровска, – сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Увидеть, как исчезает ветхое строение, был приглашен бывший житель дома №85 по Проспекту 60-летия октября. Он назвал это событие очередной вехой в развитии и создании достойных условий для жизни в крае.

– Когда мы жили в этом доме, там все рушилось. Конечно, те условия, в которых мы живем сейчас, ни в какое сравнение не идут. Спасибо, что решили эту проблему для нас, – сказал Артем Теодорович, переехавший с семьей из барака в новый дом на ул. Аэродромной.

Расселять и сносить эти дома будут поэтапно. В очереди на расселение в этом году еще 10 бараков, а основная масса – в следующем.

– Проблема назрела давно, а решать ее начали только сейчас после личного вмешательства Михаила Дегтярёва. Мы воспринимаем снос барака как важное событие, но скоро это станет привычной рутиной, потому что люди из таких домов расселяются, получают благоустроенное жилье, а эти дома не латаются, а сносятся. Мы надеемся, что на месте бараков появится что-то нужное, комфортное, современное, потому что судьба этих домов волновала не только жильцов, но, пожалуй, всех хабаровчан. А главное, люди будут жить в хороших условиях, – отметила член Общественного совета при министерстве ЖКХ Мария Ермилова.

Затраты на обеспечение 1299 человек новыми квартирами составят около 2 млрд рублей. Все финансирование пойдет по линии Министерства строительства и ЖКХ РФ, оформлять заявки помогают специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ. Добиться выделения денег для расселения удалось после серии переговоров, проведенных врио губернатора края Михаилом Дегтяревым с представителями федерального правительства и профильных ведомств.

В целом, качество городской среды – один из приоритетов Михаила Дегтярёва. Проблема расселения людей из ветхого и аварийного жилья не новая для нашего края и её решение в значительной степени зависит от позиции федеральных властей. На протяжении многих лет Хабаровским властям не удавалось найти общий язык и договориться с правительством РФ по решению этого вопроса. Но Михаил Дегтярёв, в достаточно короткий срок, сумел найти и убедительные аргументы и добиться увеличения объемов средств для решения проблемы. В будущем году, на три года раньше намеченного срока, в Хабаровском крае будет расселено ещё более 3000 жильцов аварийных домов. Кроме того, глава региона в текущем году смог увеличить и финансирование программ по благоустройству городских территорий.

Напомним, всего на Проспекте построено более 60 деревянных бараков, которые возводились как временное жилье в середине прошлого века. Длительное время о наличии проблемы лишь говорили, но местная и региональная власти оказались не в состоянии ничего сделать из-за дефицита ресурсов и межведомственной несогласованности. Врио губернатора удалось заручиться не только финансовой поддержкой по линии федерального центра, но и добиться от мэрии скорейшего принятия городской программы расселения ветхого жилья, в рамках которой и происходит снос бараков.