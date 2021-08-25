Пенсионеры Хабаровского края получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей

Эта сумма должна компенсировать рост цен, связанный с инфляцией

Владимир Путин заявил о разовых единовременных выплатах всем пенсионерам. Президент уточнил, что процесс получения поддержки должен быть максимально комфортным для людей – без сбора документов.

- Сейчас в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам и тем самым поддержать людей, которым сегодня непросто в психическом, материальном, житейском плане из-за нагрузки, связанной с эпидемией, - сказал президент, выступая на съезде партии «Единая Россия». - У этой категории граждан было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты. Инфляция вышла за целевые показатели. Мы должны это учитывать в реальной работе.

Средства на выплаты появились в бюджете России, благодаря ускоренному выходу экономики из пандемийного кризиса. Напомним, ранее президент заявил о выплатах родителям школьников – по десять тысяч рублей на ребенка. Из дополнительных доходов будут выделены средства еще на несколько важных сфер, например, еще 24 млрд рублей на борьбу с пожарами.

- Важно, что президент не стал делить пенсионеров на работающих, не работающих, военных, гражданских. В любом случае это люди, много лет работавшие на благо страны, и теперь пришло время стране заботиться о них, - сказала председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.

По мнению политологов, заявления Путина на съезде «Единой России» имеют силу программных. И, судя по выступлению, главным в работе обновленной Госдумы, останется социальное направление – помощь гражданам, поддержка и забота о тех, кто не может сам заботиться о себе: дети, пенсионеры, малоимущие.