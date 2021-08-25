Иван Пиляев: Город президентского внимания? Больше внимания Комсомольску-на-Амуре

Как остановить отток людей с Дальнего Востока? В качестве одной из мер депутат Государственной думы РФ Иван Пиляев «продавливает» закон о новых северных льготах

Что волнует жителей Хабаровского края? Старая, как мир, троица проблем: дороги, здравоохранение, ЖКХ. Однако данный «триумвират» хоть из разряда сложных, но вполне решаемых местными силами задач.

Есть гораздо более трудные, можно даже сказать, в какой-то степени риторические проблемы, решение которых требует огромного напряжения сил и затраченного времени. Это, например, отток молодежи с Дальнего Востока.

Депутат Госдумы Иван Пиляев «пробивает» в нижней палате парламента закон о новых северных льготах. Напомним, что Хабаровский край примерно наполовину состоит из районов, приравненных к Крайнему Северу. Так вот, если законопроект будет принят, то это значительно повлияет на проблему депопуляции Дальнего Востока.

Люди испокон веков ехали осваивать дальние территории, чтобы найти там свободу или материальное благополучие. Причем тот же «длинный рубль» не всегда был стимулом: покорение неизведанных мест, таежная романтика мотивировали людей не хуже.

Сейчас романтикой не заманишь. А вот «длинным рублем» можно.

Законы и механизмы

Эти и остальные важные вопросы Иван Пиляев обсудил с жителями края в ходе своей рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.

- Итак, что волнует жителей Города президентского внимания: новые северные льготы, высокие тарифы ЖКХ, закредитованность региона и его жителей, низкие зарплаты, недоступная ипотека. Встречались с молодежью. Все ребята очень интересные и переживают за город. Поделились со мной, что хотят больше молодежных пространств для творческого развития и отдыха. Спасибо за наказы и пожелания, они уже вошли в мою выборную программу, - комментирует Иван Пиляев.

Что предлагает депутат для решения накопившихся проблем? Например, освободить граждан от уплаты за некачественные услуги ЖКХ. По словам политика, уже готов механизм, по которому будет определяться качественность предоставляемых услуг.

- Вызывается представитель управляющей компании, - говорит Иван Пиляев. - Составляется соответствующий акт и производится перерасчет во внесудебном порядке. Потому что судебная процедура, как правило, дорогостоящая. Пожилые граждане могут ее не «потянуть».

Этот законопроект депутат защищал на пленарном заседании Госдумы. Инициативу, однако, не поддержала партия «Единая Россия». Сейчас законопроект дорабатывается. После «шлифовки» его снова внесут в парламент на рассмотрение.

Плата за риск

30 тысяч рублей. Столько получают спасатели в Комсомольске-на-Амуре. Тяжелая работа, постоянный риск, высокая ответственность… И за все это рядовые эмчеэсовцы получают зарплату чуть большую, чем у охранника в супермаркете.

- Повышение зарплат муниципальным спасателям и равнозначная федеральным пенсия, - предлагает Иван Пиляев. - Спасатели рискуют жизнью. Неужели мы оцениваем ее в такую сумму? Пересмотр отдельных пунктов 44-ФЗ, обязывающих проведение широкой аналитики по выбору поставщика в условиях ЧС. В условиях ЧС надо действовать оперативно, а не создавать друг другу бюрократические препоны.

Вернемся к проблеме оттока молодежи. Прописная истина: молодым людям необходимо создавать условия для нормальной жизни. Думаю, многие согласятся с тем, что одной из сторон «нормальности» является, в том числе, и занятие спортом. Как с этим обстоят дела в Городе юности?

В скором времени там начнется реконструкция стадиона «Авангард». А именно ремонт подтрибунных помещений, раздевалок, легкоатлетического манежа, а также замена систем коммуникации.

Спортивный центр «Орлан» пока в ремонте не нуждается, однако там есть своя проблема: из-за ужесточения противодействию антитеррористической деятельности учреждение нуждается в дополнительных деньгах.

- Когда существует взаимодействие исполнительной и законодательной власти с гражданами, когда все работают в одном поле, то проблема решается быстрее, - сказал Пиляев.

В планах у парламентария продолжить работать над законопроектами, призванными остановить отток людей с Дальнего Востока. Пока же важной вехой в этом непростом деле призван стать закон о дополнительных северных льготах. Который, кстати, прошел успешную защиту в комитете Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока. В случае избрания Ивана Пиляева в восьмой созыв Государственной думы этот проект станет реальным для всех нас, дальневосточников.

Андрей Канев

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ» Пиляева И.С.