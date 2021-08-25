Линейки в школах Хабаровского края 1 сентября пройдут в очном формате

Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. На нем стало известно о проведении линеек 1 сентября в общеобразовательных учебных учреждениях в очном формате с соблюдением противоэпидемических мер.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому края обратило внимание на тщательную подготовку учреждений к началу учебного года: проверку наличия достаточного количества термометров, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

Наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости. В регионе было зарегистрировано 2199 новых случаев COVID-19 против 2540 на предыдущей неделе. В структуре заболевших существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. Наблюдается увеличение количества заболевших в возрастной группе от 50 лет и старше.

- Выросло количество заболевших взрослого населения до 90% от общего числа. Чаще всего болеют занятые в сфере услуг, торговли, транспорта, офисные работники. Как ОРВИ проявляется коронавирусная инфекция в 72% случаев. Профилактические и противоэпидемические мероприятия необходимо продолжать в полном объеме. Напомним, гражданам, прибывающим из-за рубежа, необходимо загружать в личный профиль на портале Госуслуг результаты ПЦР-тестирования в течение 3 дней после прибытия из-за границы, - выступила Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В регион поступила еще одна партия вакцины против коронавирусной инфекции ГамКовидВак (Спутник V) в объеме 7200 доз. Ее распределят между всеми медицинскими организациями региона. Всего с начала прививочной кампании в край поступило 387 748 доз вакцины. По данным федерального регистра, привито первым компонентом 302 860 человек, вторым компонентом 253 813. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Наименьшая – в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.

- Второй месяц подряд заболевает порядка 2500 человек еженедельно. Мы немного выходим за плато второй волны коронавирусной инфекции. Пока существенного снижения заболеваемости не видим. За 7 дней провели около 1800 исследований, ПЦР – 27 606. В Хабаровском крае функционирует 16 лабораторий, из них 4 федеральных, готовится к открытию ПЦР лаборатория в городской поликлинике №3, - рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1809 коек. Загрузка коечного фонда 82,59%. На лечении находятся 5 520 больных. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 73008 случаев заболевания COVID-19, 66 815 человек выздоровело.



