Для учителей Хабаровского края ввели новые меры поддержки

Врио губернатора сегодня стал участником креативной сессии золотой лиги педагогов Хабаровского края. Мероприятие было организовано на площадке ДК «Арсеналец» в Хабаровске для популяризации сообщества педагогов, обеспечивающего развитие кадрового ресурса системы образования в регионе.

Впервые по решению главы региона 30 лучших работников среднего образования поощрены особым образом: им вручены сертификаты на санаторно-курортное лечение. Критерием отбора стали высокие баллы за ЕГЭ, которые заслужили их ученики за три последних года.

- Меня глава нашего минобрнауки уже попросила сделать такую меру поддержку ежегодной. И я с ней солидарен. Каждый год будем такие сертификаты вручать, чтобы наши педагоги могли набраться сил перед новым учебным годом, - прокомментировал такое решение Михаил Дегтярев.

В креатив-сессии приняли участие министр образования и науки края Виктория Хлебникова, педагоги, чьи ученики демонстрируют стабильно высокие результаты, победители конкурсов профессионального мастерства, представители региональных общественных организаций лидеров образования «Учитель года» и «Ассоциация молодых педагогов».

- Я часто встречаюсь с педагогами края и очень рад тому, что креатив-сессия позволила продолжить начатый диалог. Хочу поблагодарить всех педагогов края – в наших встречах я вижу вашу уникальную, фантастическую способность быть всегда готовыми к изменениям в современном мире и самоотверженно отдавать себя профессии. И это безусловная ценность сегодня, - отметил Михаил Дегтярев, обращаясь к учителям.

Он добавил, что педагогическое сообщество делает все возможное, чтобы каждый ребенок в крае, где бы он ни жил, мог развивать свои способности и таланты, получать качественное образование, иметь формулу успеха в будущей жизни.

- Наша принципиальная задача – оказывать всевозможные меры поддержки, чтобы вы могли достойно жить и работать, профессионально расти. В наших с вами силах вернуть профессию «учитель» на пьедестал уважения, чтобы общество и в первую очередь наши дети видели, что быть учителем – это почетно и престижно, - подчеркнул глава региона.



