В Хабаровске ветеранскую организацию хотят выставить на улицу

Есть в Хабаровске Фонд содействия Вооруженным силам и правоохранительным органам «Альфа-профи» и Союз ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону. По сути - это одна организация. Она небольшая по количеству участников, но занимается важной работой: поддерживает ветеранов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогает им с трудоустройством, поддерживает семьи, оставшиеся без кормильцев, проводит мероприятия по увековечиванию памяти воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках, занимается патриотическим воспитанием молодежи. В общем, много чего, всего не перечислишь. Суть не в этом.

Существует организация уже 15 лет. И столько же арендует помещения у дальневосточного территориального управления имущественных отношений Минобороны по адресу: ул. Истомина, 88. Когда заезжали, кабинеты находились в плачевном состоянии. Ветераны собрали и вложили 1,5 миллиона рублей в капремонт. На эти средства рабочие полностью поменяли проводку, сантехнику, полы, окна, двери, осушили подвал, установили кондиционеры, охранную сигнализацию. Заняли помещения общей площадью чуть более 230 квадратных метров. И все было хорошо: одна сторона исправно платила арендную плату, другая получала.

- Получалось 18 тысяч в месяц, не считая коммунальных платежей. Платили исправно. Но в 2017 году департамент имущественных отношений сообщил об аренде по новой рыночной ставке. В связи со сложным финансовым положением в мае 2017-го мы вынуждены были отказаться от 149 кв. метров, передав их собственнику по дополнительному соглашению и акту приема-передачи. В аренде у нас осталось три кабинета и складское помещение, за которые оплачивали и оплачиваем арендную плату, - рассказал председатель ветеранской организации Сергей Чернухин.

И тут началось. Территориальное управление продолжало начислять арендную плату за всю площадь. Может быть, у военных какая-то своя логика? В итоге ветераны остались должны Минобороны больше 700 тысяч рублей.

- Причем военные отправили иск в Арбитражный суд по поводу долга. Судья признал их требования необоснованными. Арендодатель, не дожидаясь судебных разбирательств, расторг договор аренды в одностороннем порядке и направил в суд еще один иск о принудительном выселении. С октября 2017 года мы пытались перевести аренду на безвозмездную основу, специально получили согласование от начальника хабаровского гарнизона и командования ВВО. Документы в январе 2018 года были направлены для подписания в департамент имущественных отношений, однако ответ до сих пор не получили, - рассказывает Сергей Васильевич.

В конечном итоге в 2019 году ветеранам отказали в аренде, ссылаясь на долг.

- И снова потребовалось согласование, теперь уже с заместителем командующего ВВО по работе с личным составом. Мы и его получили, и направили в департамент имущественных отношений. Тоже ответа нет, а арендную плату продолжают начислять.

Сложившейся ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Борис Гладких.

- Прежде чем разбираться с этой ситуацией, я столкнулся с тем, что Минобороны наводит порядок с активами, которые когда-то были распределены между разными организациями. Наверное, военные имели право пересмотреть отношения с теми товарищами, которые использовали помещения не по назначению. Но это не касается, я думаю, этой организации, почему она попала в этот перечень, непонятно. Она ведет важную работу по патриотическому воспитанию, - сказал депутат.

У ветеранов хотят забрать помещения, и, по мнению депутата, собственники имеют на это право.

- Но я с этим не согласен. Организация использует помещения по назначению. Но если нельзя найти общий язык с военными, можно было бы ветеранам переехать в другое помещение. Если ветеранская организация окажется на улице, я найду для них помещение. Просто хотелось бы, конечно, чтобы ветераны остались там, где они занимались своей важной деятельностью 15 лет. Там находится штаб ВВО, проживает много ветеранов, связанных с Вооруженными силами. На данный момент мы подготовили очередное письмо, отправили в Минобороны РФ. В любом случае я эту ситуацию без внимания не оставлю и помогу довести ее до положительного решения, - сказал Борис Михайлович.

Юлия Рудакова