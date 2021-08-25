В Хабаровске ремонтируют дороги и обустраивают придомовые территории

В Хабаровске продолжают ремонтировать дорожные объекты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году запланированы работы на 83 участках улично-дорожной сети протяженностью 59 километров. На эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей.

Ведется ремонт Березовского шоссе, протяженность которого почти 6 километров.

В нормативное состояние здесь приводят все автобусные остановки, пешеходные переходы оборудуют освещением, очищают полосы отвода. Верхний слой дорожного покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который должен увеличить межремонтный период.

По словам главного специалиста отдела дорожной деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Рустама Жураева, в целом по региону запланирован ремонт 138 объектов общей протяженностью 129,5 километра.

«Выполнение планов ведется по графику, все замечания подрядчики устраняют в оперативном режиме. Стоит отметить, что благодаря принципиальной позиции главы региона Михаила Дегтярева удалось добиться выделения дополнительных 565 миллионов рублей из резервного фонда РФ на ремонт дорог краевой столицы. Эти средства позволили значительно нарастить объемы ремонта и реконструкции», - сказал Рустам Жураев.

Ремонт проезжей части улицы Олега Кошевого идет с опережением графика. Выполнение работ также проводится в рамках БКД.

Напомним, что одной из главных проблем этой трассы была выбоина в районе дома № 5, в которой после дождей скапливалось большое количество воды. Из-за этого автомобилисты испытывали трудности с проездом в этом месте и нередко «цеплялись» элементами кузова за дорогу. На время проведения масштабных работ по замене основания участок трассы пришлось полностью перекрывать для движения автомобилей.

Как рассказал заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Роман Евстегнеев, сейчас подрядчик продолжает работать на объекте. Ему предстоит провести монтаж решеток для ливнеприемников, выполнить планировку грунта, а также восстановить разрушенные пешеходные связи.

«Свежий асфальт уложили на участке порядка 800 метров. Были обустроены парковочные карманы, смонтированы бортовые камни, уложены лотки для отвода воды. Общая стоимость работ составила порядка 20 миллионов рублей», - дополнил Роман Евстегнеев.

При производстве работ подрядчик столкнулся с большим количеством коммуникаций, проложенных под дорогой. Все вопросы по обращению с ними городское управление дорог в ручном режиме отрабатывало с сетедержателями.

«Большое внимание при строительстве было уделено отводу воды с трассы. Раньше здесь был участок длиной около 400 метров, где скапливались осадки. Чтобы избежать этого, был уложен лоток и произведена врезка в действующий коллектор», - добавил спикер.

Сегодня работы на 34 дорогах завершены, на 34 ведется ремонт. Среди крупных объектов - улицы Заозерная, Декабристов, Пермская, Костромская. Это грунтовые трассы, которые будут заасфальтированы.

В рамках нацпроекта на 69 улицах обновили дорожную разметку.

МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД) наносит разметку на городские трассы, используя краску и холодный пластик.

Уже выполнены работы по нанесению разметки на 69 улицах краевого центра, в числе которых: Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Дьяченко, Ленина, Пионерская, Павла Морозова, Волочаевская, Краснореченская, Серышева, Тургенева, Гамарника, Шевченко, Шелеста, проспект 60-летия Октября, Матвеевское шоссе, Запарина, Дикопольцева, Пушкина, Тихоокеанская и другие. Причем бригады трудятся в круглосуточном режиме.

Перед началом учебного года особое внимание уделяется нанесению разметки вблизи школ – обновили краску у 15 учреждений.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» разделительные полосы нанесены на 14 участках, где закончены работы.

В рамках нацпроекта ведется ремонт улицы Больничной, который планируют завершить к 15 сентября. На гравийной дороге уложат асфальт, установят лотки водоотведения, поставят бордюры, оборудуют тротуар.

«Протяженность этого участка - 650 метров. Стоимость работ - 17 миллионов рублей. Проезжая часть находится в частном секторе, но тем не менее здесь часто ездят машины, поэтому жители просили заасфальтировать ее», - прокомментировал Роман Евстегнеев, заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дорожные объекты в Волочаевском городке, в частности на улице Служебной, переулках Призывном и Засыпном.

Эти дороги были переданы в муниципальную собственность в конце 2020 года. Жители жаловались на состояние дорожной сети. Поэтому улицы были включены в нацпроект на этот год.

Как отметили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, до 1 октября планируется привести три проезда в нормативное состояние. В планах - частичная замена основания и укладка нового асфальтобетона. По результатам конкурсных процедур затраты на улицу Служебную составят около 6,7 миллиона рублей, переулок Призывной от дома №1 до дома №12 отремонтируют за 8 миллионов рублей. Восстановление переулка Засыпного оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Переулок Ясный планируется отремонтировать до конца лета. Предстоит обновить участок длиной около 520 метров. Общая стоимость объекта составляет 15,7 миллиона рублей.

Дорога включена в программу в связи с многочисленными обращениями жителей близлежащих домов.

Ремонт дорожники проведут в несколько этапов. На некоторых отрезках полностью заменят дорожное основание и уложат два слоя асфальта. На участках, находящихся в удовлетворительном состоянии, сменят только верхний слой покрытия. Также рабочие установят более 400 метров новых бордюрных камней и частично обновят пешеходные связи.

Создаем комфорт во дворах

Впервые в Хабаровске прошел съезд ТОСов, на котором обсуждали инициативы граждан по благоустройству придомовых территорий. В нем приняли участие более 90 человек со всего края.

Представители ТОСов делились опытом: как при поддержке края построить детские, спортивные площадки, оборудовать места отдыха и многое другое.

В следующем году на поддержку ТОСов из бюджета выделят дополнительно 200 миллионов рублей. Это станет для жителей стимулом еще активней участвовать в благоустройстве.

Причем теперь каждый ТОС может представить на конкурс грантов до 3 проектов, а сумма на физическое лицо увеличена до 1 миллиона рублей.

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук отметил, что в Хабаровске только за один год было организовано 105 территорий общественного самоуправления.

Например, в Кировском районе во дворе дома №8 по улице Серышева благодаря инициативной группе несколько лет подряд меняется внешний облик зоны отдыха. Сначала собственники установили площадки для воркаута и игры в волейбол, а также качели. Далее асфальтировали проездные пути, правда, при участии уже в другой программе. В 2021 году жители вновь выиграли в конкурсе на получение средств из бюджета города. На грант они оборудовали детскую площадку с песочницей, лавочками, балансиром.

Вообще, в Кировском районе создано 17 ТОСов, до конца года их будет 30.

«Сегодня у горожан есть много возможностей, чтобы улучшить условия на придомовой территории. Мы призываем людей объединяться, придумывать проекты и заявлять их на конкурсы», - отметила главный специалист комитета по управлению Кировским районом Оксана Марченко.

Собственники МКД по улице Тихоокеанской планируют объединить пять домов в ТОС: в планах строительство детских и спортивных площадок.

По словам Сергея Кравчука, ТОСы сегодня помогают жителям привлекать значительные средства на реализацию проектов.

Так, жильцы дома №4а по улице Орджоникидзе создали ТОС в конце прошлого года. Был благоустроен дворик, который украшают клумбы цветов.

«Наш проект был направлен на асфальтирование придомовой площадки. С ним мы заявились на краевой конкурс среди ТОС, в котором успешно победили. На эти цели нам выделили 465 тысяч рублей, и еще порядка 375 тысяч рублей собственных средств мы вложили в проект. Своими силами мы закупили вазоны, урны, провели земляные работы, уложили брусчатку», - рассказала председатель ТОС «Орджоникидзе, 4а» Светлана Власова.

В следующем году жильцы планируют реализовать проект озеленения, освещения и видеонаблюдения. Люди вдохновились победой, поняли, что создание комфортных условий зависит от них, и намерены участвовать в конкурсе каждый год, идей много.

В Краснофлотском районе финансовую поддержку в этом году получили шесть ТОСов. Активные жители района смогли решить массу проблем: обустроить детскую игровую площадку, организовать спортивные зоны, расширить и заасфальтировать парковку, привести в порядок тротуар, установить систему видеонаблюдения, поставить контейнерную площадку.

Жители домов по улице Подгаева обустроят двор с помощью ТОС. Накануне в Хабаровске состоялась встреча сотрудников комитета по управлению Центральным районом с председателем территориального общественного самоуправления «МОС» по вопросу реализации проекта.

Как рассказала председатель ТОС «МОС» Людмила Милишкевич, такая форма управления, как ТОС, позволила объединить четыре дома на улице Подгаева, что составляет около 1300 квартир. Амбиции у жильцов большие, поэтому они первыми в городе зарегистрировались как юридическое лицо, что позволяет участвовать в президентских программах поддержки.

«Мы стали одними из победителей первого муниципального конкурса социально значимых проектов среди ТОСов. Получили на реализацию своего проекта 500 тысяч рублей, еще 500 тысяч - софинансирование жителей. На эти средства мы планируем установить хорошее освещение для дворового стадиона. Также будет проведен текущий ремонт сооружения», - рассказала Людмила Милишкевич.

На этом ТОС останавливаться не планирует: в этом году объединение примет участие еще в одном краевом конкурсе грантов с проектом по установке спортивных тренажеров. Кроме того, в планах расширение автопарковки, установка ограждения, а также монтаж современной пластиковой хоккейной коробки.

Сегодня в Центральном районе работает 15 ТОСов, еще 15 - на стадии создания.

«Сегодня территориальное общественное самоуправление позволяет не только решать вопросы благоустройства, но и реализовывать социальные проекты. К примеру, жители могут проводить различные мероприятия, поддерживать ветеранов и многое другое. Видя, какой результат сейчас дают ТОСы, люди становятся активнее. Всем хочется жить в комфортных условиях, и с помощью краевых, городских и федеральных мер поддержки у них есть все возможности для реализации своих задумок», - поделилась заведующая сектором комитета по управлению Центральным районом Юлия Корель.

«Сегодня у нас действует несколько программ, по которым жители могут получить софинансирование на реализацию своих идей. Можно подать заявку на городской или краевой конкурсы ТОС или попробовать получить средства муниципального гранта. Главное - активность и сплоченность жильцов», - отметил Сергей Кравчук.

В региональном конкурсе 2021 года ТОСами города Хабаровска подана 41 заявка. Финансирование получили 17 из них.

Городской конкурс социально значимых проектов среди территориального общественного самоуправления инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году в оргкомитет поступило 68 заявок от 44 ТОС. По итогам конкурса 10 миллионов рублей были распределены среди 26 победителей. Доля софинансирования ТОС составила более 9,3 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на строительство детских площадок, благоустройство придомовых территорий, установку спортивных объектов, контейнерных площадок и другие работы с личным участием жителей районов города.

Чтобы организовать территориальное общественное самоуправление, жителям нужно объединиться и согласовать границы своего ТОС с комитетом по управлению районом. Затем инициативная группа подает заявление в Хабаровскую городскую думу. После жильцам необходимо провести собрание - тридцать процентов граждан, проживающих на территории, должны проголосовать за создание ТОС. Чтобы поучаствовать в конкурсе грантов и привлечь деньги на проект, нужна доля софинансирования. И это не обязательно деньги. Жители сообща могут сами провести часть работ, указав это в документации.

Помимо обустройства объектов в рамках ТОС в Хабаровске отремонтируют 127 дворов. По инициативе Михаила Дегтярева в этом году город получил 300 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий. Это финансирование позволит полностью завершить программу «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы.

Изначально в начале года планировалось обновить всего 103 площадки. Работы на 78 из них проводятся в рамках муниципального гранта, который представляется на условиях долевого софинансирования.

Между тем городская комиссия провела первый объезд финалистов общегородского смотра-конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». К ознакомлению с объектами Центрального и Индустриального районов подключился первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексей Богданов.

Двор дома №15 по улице Льва Толстого, который благоустраивает ТСЖ «Высота», не первый год участвует в состязании. Здесь у подъездов высадили сотни разных ярких цветов, фасад дома оплетают зеленые лианы, а в тени установлены лавочки. Но больше всего жители дома гордятся небольшим фонтаном, обустройство которого было проведено за счет средств, ранее выигранных в рамках одной из номинаций конкурса. По словам одного из инициативных жителей, в случае очередной победы собственники хотят провести устройство водопада на четырехметровой подпорной стенке.

Двор по улице Дзержинского, 39 - не частый гость на разных состязаниях, однако его убранство максимально устраивает всех жителей дома. Здесь разместилась вместительная парковка, есть зона отдыха с аллеей из хвойных и цветущих деревьев и аккуратные детская и спортивная площадки. Большое внимание в доме уделяют снижению коммунальных платежей: на территории налажен раздельный сбор мусора. Пока собирают только макулатуру и пластик, но в перспективе планируют добавить баки под стекло и, возможно, жестяные отходы.

Ярким примером креативного оформления подъездов может служить дом № 96 на улице Комсомольской. Тут каждый этаж стараются оформить с учетом пожеланий собственников. К примеру, на одной из лестничных клеток стены украшены фотообоями с красочными цветами, на другой - вход в квартиру стилизован под улицы итальянской Венеции.

Не носишь маску - штраф

В Хабаровске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественных местах. Проверяется, в том числе, общественный транспорт.

Не так давно в ходе рейда осмотрели 32 автобуса на остановке «Автовокзал». В десяти из них провели беседы и раздали памятки по профилактике COVID-19.

«За время рейда было сделано четыре замечания за несоблюдение масочного режима. Средства индивидуальной защиты не надели водители маршрутов №№ 11, 22, 71 и 89. Они быстро исправили нарушения, поэтому обошлось без составления протоколов», – рассказала Анна Райх, главный специалист управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Помимо этого водителям и кондукторам напомнили о способах защиты от коронавируса и мерах профилактики, а также об административной ответственности за несоблюдение масочного режима. За правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Во время недавней проверки общественного транспорта сотрудники ГИБДД и городской администрации проверили 38 автобусов, некоторые водители надевали маски при подъезде к остановке.

На водителя 71-го маршрута сотрудники городского ГО и ЧС составили протокол. Маски на нем не было. Какое наказание его ждет - решит суд.

В Кировском районе проверили 18 объектов на улице Волочаевской - от Амурского бульвара до Серышева, это продовольственные магазины, точки по продаже одежды, цветов, а также парикмахерская.

Не все предприятия соблюдают антикоронавирусные меры. Всего в ходе мероприятия было сделано девять замечаний. В основном они касались отсутствия масок у персонала.

Проверку магазинов устроили в районе железнодорожного вокзала. Сотрудники администрации совместно с полицейскими обошли 10 торговых точек. Было сделано семь замечаний персоналу. Была проведена работа с покупателями. В большинстве случаев тем, кто не соблюдал правила, продавцы не отпускали товар.

Стоит отметить, что в торговых точках более добросовестно стали выполнять предписания Роспотребнадзора, хотя масочным режимом некоторые продолжают пренебрегать.

Подготовила Юлия Рудакова