В Хабаровском крае подростки бегут из детдомов

Сразу пятеро подростков из краевого государственного казенного учреждения «Хабаровский центр помощи семье и детям» решили попутешествовать и подались в бега. Сейчас прокуратура Индустриального района краевого центра проводит проверку в связи с массовым уходом несовершеннолетних из этого учреждения. Как сейчас выясняется, не очень-то и надежного.

Как рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева, вечером 20 августа дети 2006–2015 годов рождения самовольно покинули учреждение, в котором проживали в связи с их изъятием из так называемых социально опасных семей. К счастью, ребят удалось оперативно найти и вернуть «на родину».

По словам Исаевой, в рамках прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, работе учреждения по обеспечению безопасного пребывания в нем несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Что интересно, аналогичные проверки сейчас проводятся прокуратурами Хабаровского района и Амурской городской в связи с самовольным уходом также 20 августа 16-летнего подростка из КГКУ «Детский дом №12» города Амурска и 12-летнего мальчика из оздоровительного лагеря «Олимп» (село Бычиха Хабаровского района). Место их нахождения пока еще устанавливается.

Между тем такие безбашенные «бегунки» очень часто появляются в достаточно опасных местах. Как рассказала начальник подразделения информации Управления на транспорте МВД России по ДФО Ольга Мироненко, в рамках операции "Дети и транспорт" инспекторы по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на станции Биробиджан выявили шестерых подростков, переходящих железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Со слов юных правонарушителей, об опасности нахождения возле железнодорожных путей они знали, так как в их школе сотрудниками транспортной полиции проводились профилактические беседы. Однако пренебрегли всеми правилами безопасного поведения.

В Приморском крае сотрудники транспортной полиции на станции Спасск-Дальний пресекли опасную прогулку девяти подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Но самый вопиющий случай на памяти Ольги был в Хабаровске, на привокзальной площади. Непутевые родители закрыли в машине своего 6-летнего сынишку и пошли в магазин. Парень умудрился открыть дверцу и пешкодралом, через проезжую часть, добрался до перрона. Хорошо, хоть не попал под машину.

Между тем накануне первый заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Лубенец провел с представителями всех заинтересованных ведомств заседание рабочей группы по обеспечению прав и свобод несовершеннолетних и молодежи. С учетом наступления учебного года и участившихся случаев детского травматизма он отметил актуальность указанных вопросов. Акцентировал внимание на повышении уровня межведомственного взаимодействия и принятии максимальных усилий, направленных на обеспечение прав несовершеннолетних и молодежи как во время учебного процесса, так и за пределами образовательных учреждений. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов профилактики несчастных случаев с несовершеннолетними на заброшенных и неэксплуатируемых объектах, а также объектах повышенной опасности.

А Анна Исаева рассказала еще об одном любопытном случае. Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска направила в суд уголовное дело в отношении девушки, которая сожгла автомобиль бывшего сожителя, не предполагая, что транспортное средство ему… не принадлежит.

По причине разрыва отношений она на почве ревности к бывшему парню решила отомстить, на автозаправочной станции приобрела бензин, в ночное время приехала на такси к дому обидчика и подожгла автомобиль, который сгорел дотла. Вот только машина, в которой никого, к счастью, не оказалось, принадлежала брату возлюбленного.

Вадим Решетняк