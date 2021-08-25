Дороги Хабаровского края продолжают приводить в порядок

Благодаря Михаилу Дегтяреву на улице Олега Кошевого в Хабаровске избавились от огромной лужи, которая годами образовывалась после дождей

Глава региона сегодня проверил, как выполняется его поручение по ремонту участка дороги на улице Олега Кошевого в краевом центре. С жалобами по поводу фактического отсутствия асфальта и постоянно образовывающейся после дождей огромной лужи к нему неоднократно обращались жители Хабаровска.

- Безалаберно относились просто раньше к тому, что волнует людей. Много что нужно сделать. Но есть участки, которые ремонтировать следует нам в первую очередь. Вот эта дорога на улице Олега Кошевого – из таких. И мы и дальше будем вместе с городскими властями откликаться на чаяния хабаровчан, - отметил Михаил Дегтярев. – Нам федеральный центр выделяет серьезные деньги, плюс финансирование из краевого бюджета и муниципальная доля – все это должно быть на пользу людям. До 2024 года в Хабаровске планируем привести в порядок 220 километров автомобильных дорог.

В ближайшие две недели подрядчик завершит работы: нанесет дорожную разметку, завершит монтаж решеток на водоотводных лотках, обустроит тротуар.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске в течение 2021 года уже отремонтированы либо находятся в стадии ремонта 83 участка дорог протяженностью 59 километров. На эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей.

- Из этой суммы 605 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 620 миллионов – краевого, 187,7 миллиона – муниципального. Организует всю работу администрация краевого центра, а наше министерство контролирует своевременность и качество выполнения дорожного ремонта, - уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин.

Ремонт участка дороги на улице Олега Кошевого выполняет ООО «Благострой». Стоимость составляет около 18,5 млн рублей. В короткий срок произведена замена основания полотна дороги, установлен бортовой камень, уложено асфальтобетонное покрытие, обустроен водоотвод с выходом в городскую систему ливневой канализации – то, чего никогда на этом отрезке дороги не было.

Примечательно, что в ходе инспекции участка дороги Дегтярёв пообщался не только с чиновниками и строителями, но и с жителями, узнав, довольны ли они, есть ли претензии к качеству работ, все ли пожелания были учтены. Это говорит об ориентированности врио губернатора на людей и решение их проблем.