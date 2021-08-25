Михаил Дегтярев последовательно решает проблему дольщиков Хабаровского края - эксперты

Врио губернатора удалось привлечь софинансирование по линии фонда защиты прав обманутых дольщиков на достройку домов компании «Диалог»

Глава Хабаровского края провел встречу с активистами сообщества обманутых дольщиков компании «Диалог». К главе региона обратились хабаровчане Евгения Герцен и Владимир Скородулев.

Михаил Дегтярев с самого начала назначения на пост врио губернатора озаботился проблемами обманутых дольщиков и вплотную работал по этому вопросу с подчиненными и застройщиками.

Обманутые дольщики компании «Диалог» будут детально информироваться обо всех этапах завершения стройки. Такое поручение дал Михаил Дегтярев краевому минстрою по итогам общения с ними. В начале августа после обращения Михаила Дегтярёва правлением Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства было принято решение о выделении финансирования на завершение строительства домов обанкротившегося застройщика. Речь идет о двух МКД на улице Салтыкова-Щедрина и одном – на улице Кавказской. На этих объектах незавершенного строительства в общей сложности 902 обманутых дольщиков. Затраты на достройку высоток, готовность которых составляет от 46% до 57%, оценены специальной комиссией в 1,781 млрд рублей. При этом обязательным условием является софинансирование из краевого бюджета.

- При утверждении бюджета на 2021 год мы в октябре прошлого года предусмотрели эту сумму – около 300 млн рублей. Иначе бы федеральный Фонд защиты прав обманутых дольщиков нам не одобрил выделение средств, - напомнил Михаил Дегтярев. – Я хорошо понимаю беспокойство людей – они измучены долгим ожиданием. Но сейчас найдено решение проблемы, и это единственно возможный путь – иного нет. Выделяются федеральные деньги, мы добавляем краевые, проводится процедура выбора подрядной организации и мы контролируем завершение строительства трех домов.

По информации министра строительства Хабаровского края Андрея Чекулаева, принимавшего участие во встрече, заседание наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства по вопросу объектов компании «Диалог» запланировано в Москве не позднее 30 августа. Врио губернатора отметил, что обеспокоенность людей вызвана недостаточной информированностью. Он поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Кериму Сунгурову взять под личный контроль организацию работы с обманутыми дольщиками.

- Людям надо четко понимать, что, где и как решается по их вопросу. Необходимо в полной мере информировать их о каждом этапе, приближающем к получению, наконец, квартиры, - резюмировал глава региона.

Напомним, что договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблемы обманутых дольщиков были достигнуты во время встреч Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года.

Всего в регионе на текущий момент зарегистрировано 11 проблемных домов, квартиры в которых приобрели 1044 человека. 31 человек уже получили компенсации из бюджета, по 53 выплаты ожидаются в ближайшее время. Благодаря синхронизации усилий правительства региона и Фонда защиты прав обманутых дольщиков принято решение о достройке дома ЖСК «Утес», квартиры в котором приобрели 56 дольщиков. Сейчас принято решение о достройке объектов ООО «Диалог», пострадали от действий которого 902 человека. В совокупности на решение проблемы обманутых дольщиков Хабкрая выделят 2.6 млрд рублей. Эта сумма позволит полностью решить проблему граждан, официально признанных обманутыми дольщиками в Хабаровском крае, либо за счет достройки домов и передачи квартир, либо за счет выплат денежном компенсации.

По предварительной оценке, на то, чтобы завершить строительство трех домов компании «Диалог», требуется 1,781 млрд рублей. Из краевого бюджета должна быть профинансирована доля в размере 16% (285 млн рублей) – это произойдет в течение пяти дней после заседания набсовета федерального фонда. Предусмотрено, что недостроенные объекты будут переданы региональному фонду по защите прав дольщиков, который выступит в качестве застройщика и обеспечит контроль за расходованием средств федерального и краевого бюджетов. Надо отметить, что часть людей, дома которых не представляется возможности достроить, начали получать компенсации.

- Безусловно, то, что сдвинулся с мертвой точки вопрос обманутых дольщиков компании-застройщика «Диалог» - это большая заслуга руководителя региона. Ведь сколько лет не решалась эта проблемы, люди впадали в отчаяние, а сколько денег вкладывали в строительство, последнее отдавали, - сказал ректор автодорожного техникума, депутат краевой думы Павел Мысин.

По словам председателя общественно совета при министерстве строительства края Владимира Мироненко, все прекрасно понимают, что местные руководители еще до появления в крае Михаила Дегтярева только создавали проблему, а решает сейчас врио губернатора.

- И все видят, что с его назначением болезненный вопрос долгостроя стал решаться и все, что от него зависит, он делает. Я уже говорил неоднократно, врио губернатору нужно правильно докладывать техническую сторону, он же не может быть специалистом во всех этих профессиях. Там масса, я имею в виду «Диалог» технических проблем, который создал застройщик. То, что касается Дегтярева, он все делает, решает вопрос на федеральном уровне, привлекает финансирование, находит время для встреч с дольщиками и это огромный плюс для края. Может не все получается, но до него вообще проблема обманутых дольщиков, можно сказать, не решалась. Также могу сказать, что именно при Дегтяреве в полную силу заработал наш общественный совет, каждый протокол отрабатывается, принимаются решения.